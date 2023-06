Shakira dá detalhes sobre a traição de Piqué: “Achei que não sobreviveria”

A cantora Shakira veio a público dar mais detalhes sobre a descoberta da traição de seu ex-marido, o jogador Gerard Piqué

Shakira deu detalhes sobre quando descobriu que seu ex-marido, o jogador de futebol Gerard Piqué estava a traindo. Em entrevista para a revista americana People, a cantora comentou sobre este momento delicado em sua vida.

“Minha casa estava caindo aos pedaços. Fiquei sabendo pela imprensa que fui traída enquanto meu pai estava na UTI. Achei que não sobreviveria tanto tempo”, comentou a colombiana.

A artista ainda deu detalhes sobre a recuperação do pai, que teve de ser internado por conta de um acidente doméstico, e como isso impactou em sua vida: “Meu pai não estava comigo quando eu mais precisei dele [durante a separação com Piqué], e não pude falar com ele ou receber o conselho que eu tanto precisava do meu melhor amigo. Sua recuperação tem sido muito difícil e lenta, mas ele é um homem maravilhoso”.

A dona do hit “Hips Don’t Lie” ainda comentou que vê a relação de seus pais como um exemplo: “Espero que eles sejam para meus filhos modelos de amor, paciência nos relacionamentos, devoção absoluta e entusiasmo pela vida”.

Foi no começo deste ano em que notícias da traição de Piqué começaram a ser divulgadas pela imprensa internacional. Apesar de apenas descobrir pelas notícias, Shakira revelou que já suspeitava da traição por conta de um pote de geleia na geladeira de casa. O jogador de futebol estava ficando com a modelo Clara Chia.

Recentemente, Shakira teve que dar mais detalhes de seu relacionamento com o atleta por conta de uma declaração que teve que realizar à Agência Tributária da Espanha por supostos crimes fiscais cometidos entre 2012 e 2014.

“(Ele era) um jogador de futebol, bonito, com fama de playboy… Ele era louco naquela época. Nunca imaginei que iria viver neste país por causa daquele menino de barba que era incrível. Honestamente, Meritíssimo, não conheço ninguém que esteja em processo criminal por ter namorado”, comentou Shakira na audiência que, de acordo com o jornal El País, teria durado cerca de 80 minutos.

Será?

Porém, a audiência judicial pode não ter sido o único motivo de Shakira ter ido à Barcelona. A cantora posou para uma foto onde acompanhava uma corrida de Fórmula Um. O clique ascendeu os rumores de que a artista estaria namorando o corredor Lewis Hamilton.

Apesar de ter voltado para o país onde morava com seu ex-marido, Shakira está morando em Miami, nos Estados Unidos e não pretende voltar. Além da mudança, a compositora ainda causou comoção ao mandar um guindaste para tirar uma árvore em sua antiga casa onde morava com o jogador.