Shakira revela detalhes da relação com Gerard Piqué: ‘Muita insegurança”

Shakira também enfrenta acusações de ter cometido supostos crimes fiscais na Espanha

Shakira segue na mira da imprensa e na última semana, a estrela se tornou notícia no mundo inteiro após desembarcar em Barcelona. Um dos grandes motivos envolvendo essa viagem foi revelado recentemente pelo El País, jornal que teve acesso a declaração judicial da colombiana contra a Agência Tributária da Espanha.

A colombiana está sendo acusada pela Agência Tributária da Espanha de cometer supostos seis crimes fiscais entre 2012 e 2014. Para isto, a justiça do país pediu penas as quais somadas, giram em torno de 8 anos e dois meses de prisão por não ter pago o imposto de renda pessoal e o imposto sobre a riqueza entre os anos citados, além de multa que gira em torno de € 24 milhões de euros (Aproximadamente R$ 132 milhões).

Segundo o El País, Shakira se apresentou ao tribunal em uma audiência que durou um total de 80 minutos. A voz de “Acróstico” tentou convencer o juri de que somente em 2015 ela fixou residência em Barcelona. Mas não parou por aí, a cantora precisou revelar detalhes de seu relacionamento com Gerard Piqué, que teve fim após 12 anos.

“Foi uma situação que Gerard não gostou nada”, disse ela contando que precisou deixar o país para não ter problemas com o jogador, acrescentando que fez isso para “apaziguar um pouco o ciúme” que ele tinha. Shakira garantiu que o ciúme “era natural”, já que “era uma relação muito incipiente” e “havia muita insegurança de ambas as partes”.

Ainda segundo o El País, a relação entre o ex-casal era bastante abalada por conta de suas carreiras profissionais. Mas Shakira não hesitou em contar que um dos momentos mais marcantes de sua vida aconteceu durante um voo de Marraquexe para a Croácia, que ela classifica como “a coisa mais romântica” que já fez na vida.

“Estávamos sobrevoando Barcelona e perguntei ao piloto do avião se poderia pousar brevemente apenas para dar um beijo em Gerard”, contou. Porém, Shakira também revelou como era a sua relação com o astro de futebol logo no início do namoro, época em que Piqué tinha apenas 23 anos.

“(Ele era) um jogador de futebol, bonito, com fama de playboy… Ele era louco naquela época. Nunca imaginei que iria viver neste país por causa daquele menino de barba que era incrível. Honestamente, Meritíssimo, não conheço ninguém que esteja em processo criminal por ter namorado”, concluiu a cantora.