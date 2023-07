Jornalista afirma que Shakira e Piqué viviam um relacionamento aberto há três anos antes de se separarem

Um jornalista afirma que o Shakira e Piqué tinham um acordo de 'você faz o que quer e eu faço o que quero'

Segundo o jornalista José Antônio Avilés, Shakira e Gerard Piqué viviam um relacionamento aberto há pelo menos três anos quando o casamento dos dois chegou ao fim. O casal anunciou o fim do relacionamento em julho do ano passado.

O motivo foi que o jogador teria levado para casa Clara Chia Marti. O zagueiro negou a infidelidade e está até hoje junto com a jovem, que teria sido pivô do fim de seu casamento.

Porém, o jornalista insiste que o ex-casal manteve um relacionamento aberto em comum acordo três anos antes de sua separação. "Existe um acordo em que 'você faz o que quer e eu faço o que quero', mas diante da mídia ainda somos um casal", disse Avilés sobre o suposto acordo, segundo o El Nacional de Catalunya.

"A equipe do jogador ficou surpresa com a declaração de Shakira", acrescentou Avilés. "Ele ficou aborrecido ao descobrir pela imprensa", continuou. Outra jornalista, Pilar Vidal, acrescentou que Piqué não desejava que o fator infidelidade fosse colocado como a razão da separação. "Ele ficou surpreso com a declaração, porque quem toma a iniciativa é ela", dando a entender que a cantora é quem fomentava a liberdade conjugal dos dois.

Shakira dá detalhes sobre a traição de Piqué: “Achei que não sobreviveria”

Shakira deu detalhes sobre quando descobriu que seu ex-marido, o jogador de futebol Gerard Piqué estava a traindo. Em entrevista para a revista americana People, a cantora comentou sobre este momento delicado em sua vida.

“Minha casa estava caindo aos pedaços. Fiquei sabendo pela imprensa que fui traída enquanto meu pai estava na UTI. Achei que não sobreviveria tanto tempo”, comentou a colombiana.

A artista ainda deu detalhes sobre a recuperação do pai, que teve de ser internado por conta de um acidente doméstico, e como isso impactou em sua vida: “Meu pai não estava comigo quando eu mais precisei dele [durante a separação com Piqué], e não pude falar com ele ou receber o conselho que eu tanto precisava do meu melhor amigo. Sua recuperação tem sido muito difícil e lenta, mas ele é um homem maravilhoso”.