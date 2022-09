Em meio a crises, Tom Brady pede um tempo para lidar com as suas emoções

O jogador de futebol americano Tom Brady está enfrentando crise em campo e no casamento com Gisele Bündchen

Tom Brady (45) estaria pedindo um tempo para lidar com as suas emoções. Durante a participação no podcast Let 's Go!, o marido de Gisele Bündchen (42) contou que planeja controlar seus sentimentos.

Em meio à crise no campo e no casamento, o quarterback do Tampa Bay Buccaneers foi visto recentemente jogando um tablet e gritando com seus companheiros de equipe durante um jogo da NFL.

"Eu tenho que estar realmente atento a isso daqui para frente, e colocar minhas emoções em um bom lugar para que eu possa ser o melhor jogador que posso ser", disse ele.

"Acho que há uma importância em que você pode se tornar excessivamente emocional, o que definitivamente acho que fui ontem. Tenho que encontrar um lugar melhor para estar para que possa ser ‘um lugar melhor’ para meus companheiros de equipe", completou.

Tom chegou a fazer uma publicação pedindo desculpas por jogar o tablet seu capacete durante o jogo de 18 de setembro dos Buccaneers contra o New Orleans Saints. "Desculpe por quebrar esse tablet. Acho que vai ser outro meme do Twitter ou algo assim", escreveu.

GISELE BÜNDCHEN E TOM BRADY ESTÃO MORANDO EM CASA SEPARADAS

Após os rumores de uma possível crise no casamento, foi noticiado pela CNN, nesta semana, que Gisele Bündchen e Tom Brady estão vivendo em casas separadas após enfrentarem problemas no relacionamento.

A separação do casal e os problemas de relacionamento vivenciados por eles foram revelados por uma fonte ligada aos dois em depoimento ao site do grupo de mídia norte-americano.

O contato da CNN não revelou muito, mas foi explícito ao afirmar que os dois estão enfrentando “problemas conjugais” e “vivendo separados”. Além do mais, o canal diz ter entrado em contato com os representantes oficiais do casal, mas não houve nenhuma resposta sobre o tema até o momento.

