Em meio à crise no casamento, Gisele Bündchen teria sido vista chorando

A modelo Gisele Bündchen teria sido vista chorando na rua em meio à crise no relacionamento com o jogador de futebol americano Tom Brady

CARAS Digital Publicado em 16/09/2022, às 20h43

Nesta sexta-feira, 16, Gisele Bündchen teria sido vista chorando em Nova York em meio à crise em seu casamento com o jogador de futebol americano Tom Brady.

De acordo com uma fonte do site americano Page Six, Gisele estava em uma ligação no seu celular e começou a chorar em um parque.

A modelo estava caminhando pelo Hudson River Park, que fica perto do apartamento que compartilhava com seu marido e seus filhos Benjamin e Vivian.

No último dia 14, foi noticiado pelo canal televisivo americano CNN que Gisele e Tom, que se casaram em 2009, estariam morando em casas separadas.

Desabafo!

Na última terça-feira, 13, Gisele desabafou sobre seu relacionamento e casamento com o atleta para a revista americana Elle.

“Obviamente, tenho minhas preocupações – esse é um esporte muito violento, e tenho meus filhos, gostaria que ele estivesse mais presente”, falou sobre a profissão do marido.