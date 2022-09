Em meio à rumores de crise, Gisele Bündchen fala sobre seu casamento com Tom Brady

A modelo Gisele Bündchen abriu o jogo sobre seu casamento com o jogador de futebol americano em meio à rumores de crise no relacionamento

CARAS Digital Publicado em 13/09/2022, às 16h38

Nesta terça-feira, 13, foi divulgada uma entrevista na qual Gisele Bündchen (42) falava sobre seu casamento com o jogador de futebol americano Tom Brady (45).

Em meio a rumores de uma possível crise no relacionamento, a modelo abriu o jogo em relação ao seu marido voltar a jogar futebol americano. “Obviamente, tenho minhas preocupações – esse é um esporte muito violento, e tenho meus filhos, gostaria que ele estivesse mais presente”, contou para a revista americana Elle.

A brasileira ainda comentou: “Eu definitivamente tive essas conversas com ele várias vezes. Mas, em última análise, sinto que todos tem que tomar uma decisão que funcione para eles. Ele precisa seguir sua alegria também”.

Exemplo disso foi o recente tweet publicado pela modelo em que apoiava seu marido antes de uma partida importante.

Let’s go @TomBrady ! Let’s go Bucs ! ✨✨✨ — Gisele Bündchen (@giseleofficial) September 12, 2022

Gisele ainda falou sobre seu papel como mãe de dois filhos, Vivian e Benjamin, e esposa. “Eu fiz a minha parte, que é estar sempre por perto e apoiar [Tom]. Me mudei para Boston e me concentrei em criar um casulo, um ambiente amoroso para meus filhos crescerem e estarem lá apoiando ele e seus sonhos. Ver meus filhos terem sucesso e se tornarem os lindos pequenos humanos que são, vê-lo ter sucesso e realizado em sua carreira – isso me deixa feliz. Neste ponto da minha vida, sinto que fiz um bom trabalho”, revelou.

A gaúcha ainda contou que pretende seguir novos caminhos em sua vida pessoal: “Me sinto realizada, como mãe e como esposa. E agora vai ser minha vez. Tenho uma lista enorme de coisas que tenho que fazer, que quero fazer. Aos 42, me sinto mais conectada com meu propósito”.

