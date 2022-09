Gisele Bündchen manda recado para Tom Brady em meio à crise no casamento

Top-model Gisele Bündchen manda recado nas redes sociais para o marido, o quarterback Tom Brady, em meio a boatos de crise no casamento

CARAS Digital Publicado em 12/09/2022, às 13h21

A top-model Gisele Bündchen (42) afastou rumores de um possível término com o marido, o quarterback Tom Brady (45), ao publicar nas redes sociais uma mensagem de apoio e carinho a ele antes de uma partida importante do atleta.

O astro de futebol americano estreou na nova temporada da NFL – Liga Nacional de Futebol Americano – no último domingo, 11, e a modelo mostrou todo o seu apoio. Antes da partida começar, ela usou seu Twitter oficial para compartilhar sua torcida pelo maridão.

Gisele Bündchen manda recado nas redes sociais para o marido em meio a boatos de crise no casamento:

Let’s go @TomBrady ! Let’s go Bucs ! ✨✨✨ — Gisele Bündchen (@giseleofficial) September 12, 2022

"Vamos lá, Tom Brady! Vamos lá, Bucs!", escreveu ela em inglês na sua conta oficial no Twitter.

Gisele Bündchen e Tom Brady enfrentam crise no casamento:

Após um desabafo do craque americano sobre a paternidade, novas informações sobre a turbulência no casamento de Gisele Bündchen e Tom Brady vieram à tona nesses últimos dias. Depois de uma série de brigas com o marido, a modelo foi para a Costa Rica para passar alguns dias. Entretanto, de acordo com informações do site Page Six, a brasileira retornou aos Estados Unidos, mas não voltou para a casa onde vive com a família.

Há boatos de que o motivo da crise que assombra o relacionamento tenha relação com a desistência do atleta sobre a aposentadoria, anunciada no início do ano. A publicação relatou que pessoas próximas ao casal confirmaram que Gisele e Tom estão brigados. O motivo do desentendimento teria sido a decisão dele em desistir da aposentadoria para jogar por mais um ano no Tampa Bay Bucaneers.

Casados desde 2009, o casal são pais de Benjamin (14) e Vivian (9). Além disso, o astro de futebol é pai de John Edward (15) — fruto do seu ex-relacionamento com Bridget Moynahan.