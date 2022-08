Gisele Bündchen homenageia o enteado, Jack, pelos seus 15 anos

A super modelo Gisele Bündchen compartilhou um clique inéditos dos filhos com o enteado, Jack, e celebrou o aniversário do mais velho

Nesta segunda-feira, 22, é dia de festa na casa de Tom Brady (45) e Gisele Bündchen (42). O filho do jogador de futebol americano está completando 15 anos e ganhou uma homenagem da madrasta pelas redes sociais.

No perfil do Instagram, a super modelo compartilhou uma foto do aniversariante ao lado dos meio-irmãos, Benjamin (12) e Vivian (9), na praia o celebrou a data especial.

"Feliz aniversário, Jack amado!! 15 fica ótimo em você! Desejo a você todas as coisas mais maravilhosas do mundo. Você é muito amado por todos nós. Te amo!", escreveu ela na legenda da publicação.

O atleta e pai de Jack também usou as redes sociais para se declarar ao menino. "Feliz aniversário, meu filho lindo. Que benção você é em nossa vida. Nós te amamos muito e temos muito orgulho do jovem incrível que você é. Você torna cada dia da nossa vida mais alegre e divertido. Tenha um ótimo aniversário de 15 anos Jack", disse ele.

Jack é fruto do antigo relacionamento de Tom Brady com a atriz Bridget Moynahan.

