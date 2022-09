Gisele Bündchen e Tom Brady estão vivendo em casas separadas, afirma site

Site revela que Gisele Bündchen e Tom Brady estão vivendo em casas separadas e enfrentando problemas conjugais

CARAS Digital Publicado em 15/09/2022, às 10h09

Após os rumores de uma possível crise no casamento, foi noticiado pela CNN, nesta semana, 14, que Gisele Bündchen e Tom Brady estão vivendo em casas separadas após enfrentarem problemas no relacionamento.

A separação do casal e os problemas de relacionamento vivenciados por eles foram revelados por uma fonte ligada aos dois em depoimento ao site do grupo de mídia norte-americano.

O contato da CNN não revelou muito, mas foi explícito ao afirmar que os dois estão enfrentando “problemas conjugais” e “vivendo separados”. Além do mais, o canal diz ter entrado em contato com os representantes oficiais do casal, mas não houve nenhuma resposta sobre o tema até o momento.

Casados desde 2009, a lenda da NFL e a top-model brasileira são pais de Benjamin (14) e Vivian (9). O atleta também é pai de John Edward (15), fruto do seu relacionamento prévio, com a atriz Bridget Moynahan.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gisele Bündchen (@gisele)

Gisele Bündchen e Tom Brady enfrentam crise no casamento:

Após um desabafo do craque americano sobre a paternidade, novas informações sobre a turbulência no casamento de Gisele Bündchen e Tom Brady vieram à tona nesses últimos dias. Depois de uma série de brigas com o marido, a modelo foi para a Costa Rica para passar alguns dias. Entretanto, de acordo com informações do site Page Six, a brasileira retornou aos Estados Unidos, mas não voltou para a casa onde vive com a família.

Há boatos de que o motivo da crise que assombra o relacionamento tenha relação com a desistência do atleta sobre a aposentadoria, anunciada no início do ano. A publicação relatou que pessoas próximas ao casal confirmaram que Gisele e Tom estão brigados. O motivo do desentendimento teria sido a decisão dele em desistir da aposentadoria para jogar por mais um ano no Tampa Bay Bucaneers.

Em meio às notícias crescentes sobre as tensões vividas pelo casal, a ativista deu uma entrevista recente falando sobre seus incômodos em relação à ausência do marido na rotina de casa: “Obviamente, tenho minhas preocupações – esse é um esporte muito violento, e tenho meus filhos, gostaria que ele estivesse mais presente”, contou ela a revista norte-americana Elle.