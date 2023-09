Em carta aberta, pais de Walewska falam sobre a morte da filha

A ex-jogadora de vôlei Walewska Oliveira morreu na última quinta-feira, 27, após cair do 17º andar do prédio que morava

Na noite desta quarta-feira, 27, dona Aparecida e seu Geraldo Oliveira, pais da ex-jogadora de vôlei Walewska Oliveira (1979 - 2023) falaram sobre a morte da filha. A campeã olímpica com a Seleção Brasileira faleceu na última quinta-feira, 21, aos 43 anos, após cair do 17º do prédio que morava no bairro dos Jardins, em São Paulo.

Através de uma carta aberta postada no perfil do Instagram da ex-atleta, eles lamentaram a morte precoce da filha, e agradeceram as mensagens de apoio dos amigos e fãs. Além disso, eles também falaram sobre a missa de sétimo dia.

"CARTA AOS FÃS E AMIGOS: 'Foi com imenso sofrimento e pesar que nós, Geraldo e Aparecida, recebemos a notícia do falecimento precoce da nossa filha tão amada. Wal foi uma menina que nunca se afastou da sua origem, sempre humilde e cuidadosa com todos", afirmaram no começo do texto.

Em seguida, eles fizeram um agradecimento. "Fica agora a lembrança da profissional competente, amiga fiel e filha muito amada que ela sempre será. Agradecemos a todos os fãs e amigos pelo carinho e confiamos em Deus para nos dar conforto e aceitação."

Os dois finalizaram a carta falando sobre a missa que acontecerá nesta quinta-feira, 28. "Pedimos orações e os melhores pensamentos para nossa menina. Amanhã (28/9), teremos a missa de sétimo dia da entrega da nossa filha amada Walewska ao Senhor.' ASS: Geraldo e Aparecida", finalizaram.

Além dos pais, o empresário Ricardo Mendes, marido de Walewska, também se pronunciou sobre a morte da ex-jogadora. Em conversa com a colunista Fábia Oliveira, do site Metrópoles, ele contou sobre como está se sentindo após a tragédia. "É o momento mais difícil de toda a minha vida. Não paro de chorar e pensar nela. Jamais pensaria que ela seria capaz disso. Nenhum motivo no mundo justifica alguém tirar a própria vida. Deixou eu, pai, mãe, irmão, amigos, cunhada, sobrinhos, fãs… Meu Deus", disse ele, revelando que ainda não teve acesso à carta de despedida que ela deixou.

Vizinha indica outra hipótese para morte da Walewska

A morte de Walewska Oliveira segue rendendo comentários. A ex-jogadora de vôlei faleceu na última quinta-feira (21), em São Paulo, e a Polícia Civil paulista investiga as circunstâncias e aponta um possível atentado contra a própria vida. Uma vizinha da ex-atleta se manifestou sobre o caso e indicou uma outra hipótese. Segundo ela, a atleta caiu em frente à varanda do seu apartamento.

"Eu moro no prédio e acompanhei parte dessa história porque, infelizmente, ela caiu em frente à varanda do meu apartamento. Não me manifestei até agora em respeito à família e aos amigos dela, mas diante de tanta especulação e análises, achei que devia falar", disse à colunista Fábia Oliveira, do 'Metrópoles'. "O laudo definitivo ainda não saiu e existe uma grande possibilidade dela ter se desequilibrado e caído sem querer, pois o guarda corpo que fica próximo à mesa onde ela estava sentada é muito baixo e perigoso. Se considerarmos a altura dela, essa hipótese não pode ser descartada", afirmou.

A herança de Walewska

Irmão de Walewska Oliveira, Wesley Oliveira comentou sobre a herança deixada pela ex-jogadora de vôlei. Em conversa com o site UOL, ele contou que os bens dela devem ficar com os pais. "Nosso advogado vai levantar tudo que ela construiu em vida. Meus pais são os herdeiros", disse ele, que é quem está em contato com um advogado para acompanhar a investigação sobre a tragédia, fazer o inventário e o destino da herança.