Irmão de Walewska fala sobre a herança da ex-atleta: ‘Meus pais’

Irmão de Walewska diz com quem a herança da ex-atleta deve ficar após a morte trágica dela

Irmão de Walewska Oliveira, Wesley Oliveira comentou sobre a herança deixada pela ex-jogadora de vôlei, que faleceu na semana passada ao cair do 17º andar do prédio onde morava. Em conversa com o site UOL, ele contou que os bens dela devem ficar com os pais.

“Nosso advogado vai levantar tudo que ela construiu em vida. Meus pais são os herdeiros”, disse ele, que é quem está em contato com um advogado para acompanhar a investigação sobre a tragédia, fazer o inventário e o destino da herança.

O irmão dela ainda contou que pediu alguns dias de folga do trabalho como piloto de avião para ir até Belo Horizonte, Minas Gerais, e apoiar a família neste momento de dor.

Viúvo de Walewska fala sobre a dor do luto

O empresário Ricardo Mendes, que é o marido da ex-jogadora de vôlei Walewska Oliveira, voltou a se pronunciar sobre a morte trágica da atleta. Em conversa com a colunista Fábia Oliveira, do site Metrópoles, ele contou sobre como está se sentindo após a tragédia.

“É o momento mais difícil de toda a minha vida. Não paro de chorar e pensar nela. Jamais pensaria que ela seria capaz disso”, afirmou ele, e completou: “Nenhum motivo no mundo justifica alguém tirar a própria vida. Deixou eu, pai, mãe, irmão, amigos, cunhada, sobrinhos, fãs… Meu Deus”.

Além disso, ele contou que ainda não teve acesso a carta de despedida que ela deixou antes de cair do 17º andar do prédio onde morava, que está em posse da polícia. “Ainda não me entregaram a carta e nem o celular dela”, disse ele.

Causa da morte de Walewska

A ex-jogadora de vôlei e campeã olímpica Walewska faleceu aos 43 anos na noite de quinta-feira, 21. Ela caiu do 17º andar do prédio onde morava em São Paulo e seu corpo foi encontrado no primeiro andar do local. O resgate chegou a ser chamado para tentar reanimá-la, mas a morte foi declarada no local. Agora, a polícia investiga as circunstâncias da morte dela.

Segundo a polícia, ela deixou uma carta de despedida em uma folha sulfite e também teria ingerido bebida alcoólica. As câmeras do prédio registraram que Walewska foi para o 17º andar sozinha e entrou na área de lazer dos moradores às 16h05.