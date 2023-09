Caso Walewska: vizinha indica outra hipótese para morte da atleta. Aos detalhes!

Walewska Oliveira morreu após cair do 17º andar do prédio em que morava em São Paulo. Vizinha da atleta comentou sobre o caso. Veja!

A morte de Walewska Oliveira segue rendendo comentários. A ex-jogadora de vôlei faleceu na última quinta-feira (21), em São Paulo, após cair do 17º andar do prédio onde morava com o marido, Ricardo Mendes. A Polícia Civil paulista investiga as circunstâncias e aponta um possível atentado contra a própria vida.

Uma vizinha de Walewska se manifestou sobre o caso e indicou uma outra hipótese. Segundo ela, a atleta caiu em frente à varanda do seu apartamento. "Eu moro no prédio e acompanhei parte dessa história porque, infelizmente, ela caiu em frente à varanda do meu apartamento. Não me manifestei até agora em respeito à família e aos amigos dela, mas diante de tanta especulação e análises, achei que devia falar", disse à colunista Fábia Oliveira, do "Metrópoles".

"O laudo definitivo ainda não saiu e existe uma grande possibilidade dela ter se desequilibrado e caído sem querer, pois o guarda corpo que fica próximo à mesa onde ela estava sentada é muito baixo e perigoso. Se considerarmos a altura dela, essa hipótese não pode ser descartada", afirmou.

Carta de despedida

A vizinha de Walewska deu ainda uma outra versão sobre a carta de despedida. "Tinha uma pasta na mesa com vários papeis que estão dizendo que eram cartas de despedida. Pode até ser, mas ainda não está comprovado. Podiam ser anotações para e entrevista que ela ia dar para o SporTV. Ela entrou no local muito antes da hora do acidente e quem esteve com ela disse que ela estava conversando normal e parecia tranquila”, " relatou.

"Enfim, as pessoas não estão respeitando o momento de dor da família e menos ainda respeita ela que, seja lá como e por qual motivo partiu, continua sendo uma desbravadora, uma vencedora que lutou para chegar onde chegou e por isso merece nosso respeito", completou.