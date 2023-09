Walewska: o que ela escreveu para o marido antes de morrer?

Mensagem curta de Walewska Oliveira para o marido antes de morrer é revelada por site

A ex-jogadora de vôlei Walewska Oliveirafaleceu na semana passada ao sofrer uma queda do 17º andar do prédio onde morava. Durante a investigação policial foi revelado que ela enviou uma mensagem para o marido, Ricardo Alexandre Mendes, poucos minutos antes da tragédia. Agora, o site UOL revelou o que ela escreveu para ele em seus últimos momentos de vida.

De acordo com a reportagem do UOL publicada nesta segunda-feira, 25, ela escreveu uma mensagem curta para o marido por um aplicativo de mensagens. Ela disse: “Amo você. Mas, acho que você já tomou a sua decisão”. Então, ele respondeu: “Também te amo”.

A mensagem seria uma referência a crise no relacionamento que os dois viviam após 20 anos de casamento. De acordo com Ricardo, ele teria pedido o divórcio e eles tiveram uma conversa na noite anterior. “Ela me questionou que eu estava estranho e distante, eu respondi que não dava para continuar onde não havia mais amor entre homem e mulher. Ela ficou introspectiva, ficou quieta e fomos dormir. A gente se amava, eu esperava ela aceitar a separação numa boa”, contou ele.

E ainda revelou como soube da morte dela. “Cheguei em casa depois de um dia intenso de trabalho, não sabia que a Wal já tinha chegado. O interfone tocou, eu não atendi. Depois vieram as mensagens no Whatsapp do grupo do condomínio, até que a gestora tocou a campainha da minha casa para me avisar da tragédia. Meu chão abriu e eu desmoronei”, contou ao UOL.

View this post on Instagram A post shared by Walewska Oliveira (@walewska.oliveira)

Como foi a morte de Walewska?

A ex-jogadora de vôlei e campeã olímpica Walewska Oliveira faleceu aos 43 anos de idade no dia 21 de setembro de 2023. Ela caiu do 17º andar do prédio onde morava em São Paulo e seu corpo foi encontrado no primeiro andar da propriedade. A equipe do prédio chegou a chamar o resgate para reanimá-la, mas a morte foi declarada no local.

A polícia segue em investigação sobre as circunstâncias do ocorrido. Ela teria deixado uma carta de despedida em uma folha sulfite. A investigação apontou que Walewska foi para o 17º andar do prédio sozinha, com uma pasta, o celular e uma garrafa de bebida alcoólica por volta das 16h05. A morte dela teria acontecido após às 18h. O corpo dela foi velado e enterrado em Belo Horizonte, Minas Gerais, em cerimônia restrita à família e o viúvo não esteve presente.