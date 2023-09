Viúvo de Walewska fala pela primeira vez sobre a morte dela: ‘Meu chão abriu’

Viúvo de Walewska Oliveira revela motivo para não ter ido ao enterro do corpo da esposa

Viúvo de Walewska Oliveira, Ricardo Alexandre Mendes falou pela primeira vez sobre a morte trágica da ex-jogadora de vôlei. Ela faleceu na semana passada ao cair do 17º andar do prédio onde moravam. Em entrevista ao site UOL, ele contou o motivo para não ter ido ao enterro do corpo da esposa em Belo Horizonte, Minas Gerais, revelou como recebeu a notícia da morte dela e como andava a relação deles depois de 20 anos de casamento.

Ele contou que recebeu a notícia da morte da esposa por meio da equipe do condomínio. “Cheguei em casa depois de um dia intenso de trabalho, não sabia que a Wal já tinha chegado. O interfone tocou, eu não atendi. Depois vieram as mensagens no Whatsapp do grupo do condomínio, até que a gestora tocou a campainha da minha casa para me avisar da tragédia. Meu chão abriu e eu desmoronei”, contou ao UOL.

Então, ele contou sobre a noite anterior da tragédia e qual era o clima entre eles. “Ela me questionou que eu estava estranho e distante, eu respondi que não dava para continuar onde não havia mais amor entre homem e mulher. Ela ficou introspectiva, ficou quieta e fomos dormir. A gente se amava, eu esperava ela aceitar a separação numa boa”, contou.

Ao falar sobre não ter ido ao velório e enterro dela, ele contou que recebeu a informação para não ir. “Me tiraram o direito de me despedir do amor da minha vida. Estava com o bilhete aéreo emitido, um amigo da família disse que os pais dela orientaram eu não ir, até para preservar a todos pelo clima da tragédia”, afirmou.

Causa da morte de Walewska

A ex-jogadora de vôlei e campeã olímpica Walewska faleceu aos 43 anos na noite de quinta-feira, 21. Ela caiu do 17º andar do prédio onde morava em São Paulo e seu corpo foi encontrado no primeiro andar do local. O resgate chegou a ser chamado para tentar reanimá-la, mas a morte foi declarada no local. Agora, a polícia investiga as circunstâncias da morte dela.

Segundo a polícia, ela deixou uma carta de despedida em uma folha sulfite e também teria ingerido bebida alcoólica. As câmeras do prédio registraram que Walewska foi para o 17º andar sozinha e entrou na área de lazer dos moradores às 16h05.