Quais foram as palavras finais de Walewska para os fãs? Confira o que diziam os últimos posts da atleta

Walewska Oliveira morreu aos 43 anos na última quinta-feira, 21, e chocou a web

Walewska Oliveira, que ficou conhecida por sua carreira como jogadora de vôlei, morreu aos 43 anos na última quinta-feira, 21, e chocou a web. Saiba quais foram as palavras finais da atleta para seus fãs e confira o que diziam os últimos posts de Walewska.

Com uma conta no Instagram com mais de 70 mil seguidores, o último post publicado antes da morte de Walewska foi um vídeo sobre a alimentação de Gustavo Scarpa, compartilhado há dois dias. "Gustavo Scarpa é um dos jogadores mais carismáticos do futebol brasileiro?", dizia a legenda da publicação feita em conjunto com o perfil Olympic Mind.

Em outro post, há quatro dias, Walewska compartilhou fotos nas quais aparece ao lado de profissionais do esporte. "Troca de experiências em um bate papo com toda essa turma de profissionais do esporte de Alto Rendimento. Dia de muito aprendizado e descobertas. Inclusive descobri que vou torcer para o Palmeiras", comentou a atleta , que ainda agradeceu pela vivência e pelo dia especial.



"Tive o privilégio de aprender e dividir as minhas experiências com @coachabelferreira

Muitas inquietações e reflexões guiaram esse bate papo do Alto Rendimento. A responsável pela parte nutricional do time @mirtesstancanelli que já trabalhou comigo no Vôlei foi nossa gentil cicerone. Obrigada a todos que nos receberam com tanto carinho! Estarei na torcida!", acrescentou em outra postagem sobre o mesmo dia.

Há cinco dias, Waleswka também aproveitou o espaço para lançar sua autobiografia: "Deixar um legado, uma marca, a minha assinatura no mundo! Trabalhei duro nos últimos 30 anos e acredito que consegui gravar meu nome no esporte do meu País. Agora, é chegado o momento de deixar minha marca em outras redes".



"Por isso, tem sido importante trabalhar a minha marca pessoal, tanto aqui nas mídias sociais, quanto fora delas. Nossa imagem é como o mundo nos enxerga. E minha vontade é que você conheça outras tantas facetas da minha história, o que me faz feliz e como eu ainda posso contribuir com o mundo. É o legado para além das quadras que passo a construir a partir de agora", completou.

Leia também: Campeã olímpica, Walewska priorizou família e se aposentou aos 28 anos; relembre trajetória

Na noite desta sexta-feira, 22, a conta de Walewska ainda teve um post publicado para comunicar os fãs da atleta: "Comunicamos que o velório e o sepultamento de Walewska Oliveira serão realizados em Belo Horizonte (MG), em cerimônia particular, restrita à família e aos amigos. Neste momento de profunda tristeza, agradecemos genuinamente todas as manifestações de solidariedade".