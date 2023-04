Eliezer emociona Viih Tube ao fazer tatuagem para a família: "Maior amor do mundo"

O ex-BBB Eliezer fez uma tatuagem para Viih Tube e a filha recém-nascida do casal, Lua

Eliezer(33) decidiu eternizar na pele seu amor por Viih Tube (22) e pela filha do casal, Lua, que nasceu no dia 9 de abril. O ex-participante do BBB 22 tatuou no braço sua digital, a da influenciadora digital e o pé da herdeira.

Em seu perfil no Instagram, ele postou um vídeo mostrando os detalhes da homenagem que planejou para sua família, e explicou que conseguiu a digital da amada dizendo que seria usada para um trabalho. "Ela nem desconfiou", confessou.

Após fazer os desenhos na pele, Eliezer mostrou a reação de Viih Tube. Na gravação, a ex-participante do BBB 21 cai no choro ao ver as tatuagens. Ele também contou que suas tatuagens sempre foram sobre suas histórias e viagens, mas dessa vez decidiu eternizar algo mais especial.

"Hoje foi o dia de eternizar em mim o maior amor do mundo. Eu nunca senti isso antes, é surreal e forte demais. Minhas tatuagens são as minhas histórias e viagens mas dessa vez foi um pouco diferente. Essa é a mais especial e a mais importante de todas… minha família. Uma homenagem pra minha filha e pra minha mulher", escreveu ele ao postar o vídeo.

Confira o vídeo da homenagem de Eliezer para Viih Tube e Lua:

Susto com a filha

O ex-BBB Eliezer viveu um momento assustador com a filha recém-nascida, Lua, na madrugada desta sexta-feira, 21. Casado com Viih Tube, ele contou que foi ver se a filha estava bem em seu berço e se deparou com uma situação inesperada: O cobertor estava na cabeça da criança.

"Tomei um susto agora que... misericórdia. Fui ao quarto para ver a Lua, sim, porque eu a vejo de hora em hora. Assim que cheguei lá, da minha visão, da porta, a coberta estava na cabeça dela. Meu coração parou na hora, gelou tudo, porque não vi a cabeça dela. Fui lá e tirei a coberta. Que pânico! Desesperador", confessou.

