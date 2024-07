Eliana dá resposta ao ver homenagem de Mara Maravilha: 'Querida'

Após ver declaração de Mara Maravilha sobre sua mudança para a Globo, Eliana dá resposta para a ex-colega do SBT; veja o que ela disse

A saída de Eliana para a Globo deu o que falar nos últimos dias e vários colegas de profissão reagiram com a mudança de carreira da loira. Inclusive, Mara Maravilha foi uma delas que fez questão de postar uma homenagem para a ex-SBT.

Em sua rede social, a famosa recordou momentos ao lado da nova apresentadora global e comentou sobre o novo caminho que ela trilhará. Mara Maravilha então usou a postagem para desejar várias coisas boas para a ex-colega de emissora. Eliana então reagiu algumas horas depois da postagem.

"Li, o caminho de Deus é perfeito e tudo coopera pra quem está em Cristo Jesus. Bençãos, proteção, prosperidade enfim, tudo de Deus pra você em nome do Senhor. Obrigada pelos conselhos, a nossa amizade vai além da mídia, e você já me provou isso! De ELI para ELI", falou a artista que se chama Eliemary.

Nos comentários, Eliana então deixou uma resposta para ela. "Querida muito obrigada por toda o seu carinho e torcida", escreveu a loira. A nova contratada da Globo ainda colocou o post em seus stories e escreveu um coração branco.

Ainda nesta segunda-feira, 01, após aparecer no Fantástico e anunciar seus novos programas na emissora carioca, Eliana revelou se aparecerá no Teleton, atração beneficente do SBT, na qual é madrinha há anos.

Veja as declarações de Mara Maravilha e Eliana:

