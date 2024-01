Eles cresceram! Filhos de Mel Lisboa aparecem enormes em viagem com a mãe

A atriz Mel Lisboa abre álbum de fotos da viagem de férias com os filhos, que mostram o quanto já cresceram nos últimos tempos

A atriz Mel Lisboa encantou seus seguidores ao mostrar novas fotos com seus filhos, Bernardo e Clarice. Os três curtiram uma viagem com outros parentes para Paris, na França, e a mãe coruja mostrou um álbum de fotos da família reunida.

Nas imagens, os dois adolescentes mostraram o quanto já cresceram. Clarice está com 11 anos de idade, enquanto Bernardo já completou 14 anos. Os dois são frutos do antigo casamento de Mel com o músico Felipe Rosseno, de quem ela se separou após 15 anos de união.

Hoje em dia, Mel Lisboa namora com o fotógrafoAndré Hawk.

Mel Lisboa exibe foto sem maquiagem

Mel Lisboa usou as redes sociais para comemorar a chegada de seu aniversário. A atriz, que completa 41 anos, exibiu sua beleza natural e fez uma reflexão sobre o aprendizado conquistado com o tempo.

"Quarenta e um. Sem filtro, nem maquiagem. E um sorrisinho resiliente por saber que é impossível evitar o inevitável: o tempo passa. E isso é bom. É ótimo", ponderou a artista.

"Muito amor, saúde e luz para todos nós", desejou ela legenda das imagens. Nos comentários da publicação, seguidores aproveitaram para enviar mensagens carinhosas.

"Quarenta e um anos sendo a mulher mais linda desse mundo!", elogiou uma fã. "Quanto menos intervenções estéticas, mais jovial. Você parece ter 10 anos a menos", pontuou outra.