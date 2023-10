Quem é o novo namorado de Mel Lisboa? Atriz assumiu namoro após separação

Mel Lisboa exibe primeira foto com o seu novo namorado nas redes sociais. Saiba quem é!

A atriz Mel Lisboa encontrou um novo amor! No último domingo, 8, ela anunciou que está namorando novamente após se separar do ex-marido, o músico Felipe Rosseno. A artista revelou quem é o seu novo namorado em um post nas redes sociais.

Mel Lisboa está namorando com o fotógrafo André Hawk. Os dois apareceram trocando olhares apaixonados em uma foto do casal no feed dela no Instagram. “Muita coisa”, disse ela na legenda, e ainda colocou um emoji de coração vermelho. Por sua vez, ele também compartilhou uma foto dos dois abraçados e escreveu: “Coisa mais linda”.

André Hawk é fotógrafo e cineasta. Em seu perfil nas redes sociais, ele costuma compartilhar as fotos que já fez em sua carreira. Inclusive, ele já fotografou celebridades, como Paolla Oliveira e Maria Bethania.

Quando Mel Lisboa se separou do ex-marido?

A atriz Mel Lisboa estava solteira desde o fim do casamento de 15 anos com o músico Felipe Rosseno. Ela anunciou a separação em junho deste ano durante uma entrevista ao site Gshow. “Como disse Guimarães Rosa: ‘Felicidade se acha é em horinhas de descuido’. E estou vivendo um pouco isso atualmente. No meu processo de separação, teve momentos em que me vi num buraco e pensei: ‘Não vou sair daqui nunca. Ferrou’. Respirei e vi que a vida está acontecendo”, afirmou ela.

Eles tiveram dois filhos, Bernardo, de 14 anos, e Clarice, de 11 anos.

Mel Lisboa exibe foto sem maquiagem

Mel Lisboa usou as redes sociais para comemorar a chegada de seu aniversário. A atriz, que completa 41 anos, exibiu sua beleza natural e fez uma reflexão sobre o aprendizado conquistado com o tempo.

"Quarenta e um. Sem filtro, nem maquiagem. E um sorrisinho resiliente por saber que é impossível evitar o inevitável: o tempo passa. E isso é bom. É ótimo", ponderou a artista.

"Muito amor, saúde e luz para todos nós", desejou ela legenda das imagens. Nos comentários da publicação, seguidores aproveitaram para enviar mensagens carinhosas.

"Quarenta e um anos sendo a mulher mais linda desse mundo!", elogiou uma fã. "Quanto menos intervenções estéticas, mais jovial. Você parece ter 10 anos a menos", pontuou outra.