Ele saiu de casa! Namoro de Amado Batista com estudante 48 mais nova entra em crise

Namoro de Amado Batista com estudante enfrenta problemas, diz colunista

O relacionamento do cantor Amado Batista com a estudante Layza Felizardo está vivendo uma crise e pode não ter volta. O relacionamento entre os dois se tornou público apenas em abril, quando já durava alguns meses.

Pessoas próximas dizem que a situação é delicada e o cantor já deixou a casa na qual os dois moravam desde que o relacionamento começou. Discreto sobre sua vida pessoal, ele preferiu deixar o local e dar tempo para que ela encontre um novo lar.

A diferença de idade pesou na crise do casamento, já que os dois ela é 48 anos mais jovem do que o artista - enquanto a estudante tem 24 anos, ele tem 72 anos. Outra questão que teria pesado na crise é diferença de momento em que os dois estão.

Leia também:Quem é a namorada de Amado Batista? Layza Felizardo é 48 anos mais nova que cantor

Segundo informações do colunista Matheus Baldi, a jovem queria sair de casa para jantares e festas enquanto o cantor está em um momento mais caseiro. Ela pretende seguir a carreira de influenciadora caso o romance realmente termine. Até o momento, nem Amado Batista e nem a jovem se pronunciaram publicamente.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Matheus Baldi (@matheusbaldi)

ADMIRADOR

No ano passado, Luciano Huck decidiu compartilhar uma história curiosa envolvendo o cantor. "O Amado Batista manda flor pra Angélica todo Dia da Mulher e aniversário dela. Tenho ciúme do Amado Batista, hein", contou ele, em tom de brincadeira.

Logo em seguida o apresentador faz questão de reforçar que aprecia o gesto do artista. "Eu tô brincando, tô brincando. É um gesto carinhoso. Mas todo Dia das Mulheres e aniversário dela, sempre tem flor do Amado Batista lá em casa", complementou. A revelação aconteceu durante o Domingão com Huck no quadro Tem ou Não Tem, ao serem questionados sobre cantores românticos brasileiros, os participantes citaram o nome de Amado Batista.