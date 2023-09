Ele é o pai! Junno Andrade descobre terceiro filho e assume paternidade após processo

Junno Andrade descobre terceiro filho após processo na Justiça; marido de Xuxa Meneghel já se pronunciou sobre o caso

O ator e apresentador Junno Andrade, de 60 anos, revelou nesta sexta-feria, 29, que assumiu oficialmente a paternidade de Eduardo Tadeu. Após o pedido do rapaz na Justiça e a comprovação do laço sanguíneo, ele assumiu as obrigações.

As informações foram reveladas pelo programa A Tarde é Sua. Em uma nota enviada ao programa, o marido de Xuxa Meneghel lamentou que não pode conviver com o rapaz e disse que vai tentar criar laços com o filho.

Eduardo Tadeu entrou na Justiça em 2021 pedindo o reconhecimento de paternidade após tentar um exame de DNA. Na época, o advogado do rapaz chegou a afirmar que não havia duvidas quanto à paternidade, e exigiu que o nome do ator fosse inserido na certidão de nascimento do rapaz que mora em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul.

Na época, o advogado do rapaz ainda disse que pretendia conseguir uma indenização após uma suposta “conduta ilícita de Junno (de não realizar o DNA por vontade própria) vai além quando promove dentre os membros consanguíneos uma discriminação paternal, tendo os filhos próximos todo o reconhecimento e direitos vindos do exercício da paternidade, enquanto Eduardo foi afastado deste convívio”.

Vale lembrar que Junno Andrade já tem dois outros filhos: logo após seu primeiro relacionamento, veio ao mundo Vinícius Andrade, que nasceu em 1988. Depois, o galã namorou a modelo Giuliana Masiviero, tendo sua segunda filha, Luana, nascida em 2004.

O fim de Xuxa e Ayrton Senna

Em seu documentário, Xuxa Meneghel falou sobre quando terminou o namoro com Ayrton Senna. Eles namoraram por cerca de um ano e oito meses. Depois disso, eles ainda tinham encontros casuais por cerca de dois anos, mas tudo terminou de vez quando ele conheceu Adriane Galisteu.

“Um ano e oito meses de namoro certo. Eu tinha a Marlene no meio, que não suportou a ideia, a ponto de dizer, tem que escolher ou o trabalho ou ele. E eu escolhi o trabalho”, disse ela, ao entregar o motivo da separação. “Quando ele começou a namorar a Adriane Galisteu, ele realmente ficou um ano sem falar comigo. A gente não se viu até ele morrer”, contou.