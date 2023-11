E o acordo? Bruna Biancardi esclareceu rumores antes de término com Neymar

Antes de colocar um ponto final na relação, Bruna Biancardi se manifestou sobre suposto ‘pacto de silêncio’ com pensão milionária de Neymar Jr

Nesta terça-feira, 28, Bruna Biancardi surpreendeu ao usar suas redes sociais para revelar que terminou seu relacionamento com o jogador de futebol Neymar Jr. Após o anúncio, muitos seguidores questionaram sobre um suposto acordo milionário que o casal teria firmado, porém a influenciadora já havia negado os rumores anteriormente.

Para quem não acompanhou, a modelo negou as especulações de que teria firmado um ‘pacto de silêncio’ no início deste mês. Segundo informações divulgadas pelo colunista Thiago Sodré, Bruna não poderia se manifestar sobre supostas traições, farras ou outras polêmicas envolvendo o relacionamento para evitar manchar a imagem do jogador.

Conforme informações do colunista, a influenciadora receberia uma pensão avaliada em em R$ 200 mil ao mês para não se pronunciar e viajar com a filha em meio aos compromissos profissionais do jogador, que atualmente integra um clube saudita. Mas todos os rumores do suposto acordo foram desmentidos por Bruna através de suas redes sociais.

“Comunicado oficial - Bruna Biancardi vem, por meio de sua assessoria, agradecer todas as mensagens de carinho e informar que não existe nenhum ‘acordo milionário’”, afirmou a influenciadora em uma nota divulgada em meio aos rumores de um suposto término com o jogador. Agora, Bruna confirmou definitivamente a separação do pai de sua primeira filha, a pequena Mavie, que tem um mês de vida.

Vale ressaltar que a modelo decidiu não divulgar muitos detalhes sobre o fim do relacionamento, incluindo o motivo exata do término ou informações sobre a filha do casal, por se tratar de um 'assunto particular', conforme mencionado por Bruna. No comunicado, a influenciadora esclareceu apenas que a relação entre eles se restringe à criação da bebê.

Neymar Jr enfrenta nova onda de boatos:

Nesta terça-feira, 28, Bruna Biancardi anunciou por meio de um post nos stories do Instagram que terminou com Neymar Jr. O comunicado da influenciadora surgiu logo depois de novos rumores de que o jogador de futebol teria feito mais uma festa em sua mansão e tentado ficar com uma atriz no último final de semana.

Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, do 'Metrópoles', o craque teria dado em cima da atriz e influenciadora Nathalia Morais, mas ele acabou ficando arrasado após levar um fora. Bruna Biancardi decidiu se pronunciar para que seu nome não seja mais envolvido nestes rumores; confira o pronunciamento e saiba o que aconteceu na festa de Neymar Jr.