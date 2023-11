Neymar e Bruna Biancardi firmam "acordo de silêncio" com pensão milionária; veja valor

Neymar e Bruna Biancardi firmam "acordo de silêncio"; ideia é que imagem do craque seja preservada

Criando juntos a filha Mavie, o casal Bruna Biancardi e Neymar tem evitado entrar em polêmicas nas últimas semanas. Mesmo após a veiculação de novos boatos envolvendo a vida pessoal, nenhum deles se pronunciou oficialmente.

O comportamento que intrigou os fãs agora tem uma explicação. É que os dois supostamente firmaram um "acordo de silêncio" mediado pelo pai do craque. A ideia é que a imagem do jogador não seja afetada por polêmicas.

As informações são do colunista Thiago Sodré. Segundo ele, o acordo ainda prevê que o atleta poderá ter contato constante com Mavie. Neymar também quer passar as férias com a herdeira e a pequena deverá viajar para encontrá-lo fora do Brasil quando ele estiver em compromissos profissionais. Também está previsto o pagamento de uma pensão avaliada em R$ 200 mil ao mês.

Vale lembrar que o noivado entre Bruna Biancardi e Neymarsubiu no telhado agora em novembro, quando os dois teriam terminado o relacionamento. Em outubro, Neymarfoi acusado de traição logo após o nascimento da filha. Irritado com as acusações, ele fez um desabafo nas redes sociais. “Cuidar de nossas próprias vidas já é algo tão complicado, então para que falar da vida alheia? Cada um tem suas próprias razões para fazerem o que fazem, para serem o que são. Viva a sua própria vida, faça os seu dias mais felizes e deixe cada um encontrar a paz da sua maneira”, dizia a mensagem.

Mavie comemora primeiro mês de vida

Com tons pastel de rosa e azul, a pequena teve uma linda mesa de bolo para sua data especial. A decoração contou com dois balões personalizados com seu nome, além de um bolo decorado com nuvens delicadas. O mesversário ainda contou com vários docinhos, incluindo bolinhos, pirulitos e brigadeiros personalizados com a inicial de Mavie.

"A dinda e o pessoal que trabalha aqui prepararam um mesversário supresa pra Mavie. Olha que amor", disse Biancardi, que também mostrou o look da bebê para a ocasião. Ela apareceu dormindo no colo da mamãe, usando um vestido branco com estampa delicada de flores rosas.