É ele o pai? Parça de Neymar quebra o silêncio sobre boatos envolvendo filha de MC Loma

Parça de Neymar quebra o silêncio e se pronuncia nas redes sociais sobre os boatos; veja

Um dos 'parças' de Neymar, o influenciador e fotógrafo Gil Cebola, perdeu a paciência e resolveu esclarecer os boatos sobre a paternidade de Melanie, filha da cantora MC Loma. É que ele foi apontado como o pai da influenciadora.

É que ele recebeu uma mensagem ofensiva de uma seguidora o criticando por não ter assumido a pequena que completou seu primeiro aniversário em agosto. Revoltado com os boatos, o fotógrafo disse que está surpreso.

"Sigo ainda tentando entender de onde saiu isso. Vou ter que desenhar que nunca nem vi essa moça?", questionou ele deixando uma mensagem em seu perfil nas redes sociais. Essa é a primeira vez que ele se pronuncia sobre o caso.

Gil Cebola é um dos amigos mais próximos do craque Neymar. Os dois são amigos desde a adolescência, quando frequentavam a mesma igreja em São Vicente, São Paulo. Ele é o fotógrafo oficial do craque e também se mudou para a Arábia Saudita - antes, ele morou em Barcelona e em Paris, sempre acompanhando o jogador.

Bebê está com um aninho

MC Loma encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar que organizou uma festa temática para comemorar mais um mês de vida da filha. Em agosto, Melanie a data especial em clima junino.No perfil oficial no Instagram da bebê, a cantora mostrou os detalhes da festa, decorada com vários balões coloridos, flores, bandeirinhas e uma barraca do beijo. Além disso, a mamãe coruja dividiu fotos da filha usando um vestido colorido, um laço vermelho na cabeça e segurando uma sanfona de brinquedo.

