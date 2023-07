MC Loma comemora o décimo mês da filha: "Arraiá da Melanie"

Nas redes sociais, MC Loma mostrou os detalhes da festa de mesversário da filha, Melanie

MC Loma encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar que organizou uma festa temática para comemorar mais um mês de vida da filha. Nesta terça-feira, 11, Melanie completou 10 meses de vida e comemorou a data especial em clima junino.

No perfil oficial no Instagram da bebê, a cantora mostrou os detalhes da festa, decorada com vários balões coloridos, flores, bandeirinhas e uma barraca do beijo. Além disso, a mamãe coruja dividiu fotos da filha usando um vestido colorido, um laço vermelho na cabeça e segurando uma sanfona de brinquedo.

Loma também mostrou a mesa de doces e o bolo de dois andares, decorado com uma fogueira, bandeirinhas e outros detalhes que fazem parte do clima junino. "10° mêsversario. Arraiá da Melanie", celebrou a artista na legenda da publicação, acrescentando um emoji de coração.

Os seguidores da artista se derreteram com os cliques do mesversário de Melanie. "Linda", disse uma internauta. "Perfeita", comentou outra. "Que gostosura", escreveu uma fã. "Muito linda. Que Deus abençoa a vida dela sempre", desejou mais uma. "10 meses de muita fofura e perfeição. Melanie encantada. Que Deus abençoe você sempre, princesinha", falou uma admiradora.

Recentemente, Loma comemorou ao ouvir a primeira palavra da filha, Melanie. Nos Stories, a funkeira compartilhou a alegria: "Minha gente, vocês não sabem. Melanie falou a primeira palavra dela e adivinhem qual foi a primeira palavra? Eu estou tão feliz que não estou nem acreditando. A gente estava lá no voo e ela começou a falar, falar, falar. Ela falando 'papa' em homenagem aos dois pais, Gabriel e André, que estão sempre presentes desde a barriga. E amam ela incondicionalmente", contou.

Confira as fotos do mesversário:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Melanie Santos (@soumelaniee)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Melanie Santos (@soumelaniee)

Mudança no manequim

Recentemente, a cantora MC Loma deixou os seguidores chocados ao mostrar a mudança drástica em seu físico. Ela já perdeu seis números de manequim após ser mãe. Na gravação, ela surgiu pulando e exibindo o novo shape.

A estrela então conversa com um amigo que a questiona sobre a mudança drástica em seu físico nas últimas semana. Ela então contou o que aconteceu. "Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou, eu vou chegar depois só para impressionar", disse ela. "Tá usando quanto?", diz uma amiga. "40", responde ela. "Estava vestindo quanto?", questiona outra. "46", afirma ela.