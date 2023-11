Dulce María lamenta a morte trágica de fã de Taylor Swift no Brasil

Após o fim da turnê do RBD no Brasil, Dulce María faz comentário para lamentar a morte de Ana Clara Benevides, que era fã de Taylor Swift

A cantora Dulce María lamentou a morte da jovem Ana Clara Benevides, que era uma fã da cantora Taylor Swift e que faleceu durante o show no Rio de Janeiro. Em uma entrevista recente, a integrante do RBD lamentou o ocorrido no show da colega de profissão e relembrou que o grupo já passou por isso no passado.

Em 2006, alguns fãs do RBD também faleceram durante um tumulto durante um show na época. Agora, Dulce contou sobre o quanto é difícil receber uma notícia assim.

“É algo terrível, par ao qual não há palavras. Nós vivemos a coisa mais horrível pela qual se pode passar, mas, graças a Deus, pela experiência que tivemos, cuidamos da segurança para que não se repetisse. Mas é lamentável e felizmente já tomaram medidas”, disse ela.

A morte de Ana Clara Benevides, de 23 anos, segue sob investigação. O corpo dela foi sepultado na terça-feira, 21, em Mato Grosso. O laudo preliminar apontou que ela sofreu pequenas hemorragias no pulmão, o que pode estar ligado com a causa da morte. Porém, a causa da morte só será definida após o resultado de mais exames, que devem ficar prontos em 30 dias. Ana faleceu após passar mal no show de Taylor Swift no Rio de Janeiro. Aquele dia estava muito quente e ela perdeu a consciência logo no início do show, sendo levada para o ambulatório e, depois, para um hospital, onde a morte foi declarada.

Dulce María relembrou seu casamento na semana passada

A cantora Dulce María comemorou o seu aniversário de casamento com uma homenagem especial. No dia 9 de novembro, ela e o marido, produtor cinematográfico Paco Álvarez, completaram 4 anos de união e ela relembrou as fotos do dia do casório em um post nas redes sociais.

Nas imagens, os dois apareceram vestidos de noivos durante a celebração do amor deles. Inclusive, ela fez um texto carinhoso para marcar a data.

"Faz hoje 4 anos que me casei com o homem mais incrível, um homem forte, mas cheio de empatia, amor, paciência, compreensão, um pai amoroso, protetor, divertido. Agradeço a Deus pela sua vida e por ter nos encontrado no momento exato para caminhar e criar uma vida juntos, uma família linda e realizar tantos sonhos juntos, vejo María Paula e vejo nosso amor transcendido. Obrigada por amar eu assim como você é, nos bons e nos maus momentos. Feliz aniversário meu amor @pacoalvarezv que Deus nos dê saúde e muitos anos para continuarmos compartilhando a vida juntos. Te amo para sempre!!!", escreveu. Os dois são pais de uma menina, María Paula, de 2 anos.