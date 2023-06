Dudu Camargo foi condenado após caso de assédio com famosa; relembre o caso

Ex-apresentador do SBT coleciona polêmicas e constantemente vira alvo de críticas nas redes sociais

Com um histórico de polêmicas dentro e fora do SBT, o apresentador Dudu Camargo (25) foi demitido da emissora paulistana nesta quarta-feira, 7. A notícia foi comemorada por alguns colegas de trabalho e vários telespectadores, que chegaram a lembrar de casos como o de importunação sexual à cantora Simony (46).

Em maio deste ano, Dudu Camargo foi condenado em um processo movido por Simony, que afirmou ter sido alvo de assédio do âncora do Primeiro Impacto, do SBT. Ele foi obrigado a pagar R$ 30 mil para a artista.

A situação em questão aconteceu durante uma transmissão ao vivo do Carnaval 2020 na RedeTV!. Na ocasião, o comunicador tocou com a mão no corpo da artista e ainda disse querer "fazer um filho" com ela.

Recentemente Simony, que está em tratamento contra um câncer no intestino, veio a público celebrar a decisão judicial. Ela afirmou que a vitória no processo significava muito mais do que um valor financeiro.

"Esse processo não foi sobre valor em dinheiro. Foi sobre o valor da mulher", disse ela, que desde que o caso ganhou repercussão na mídia, ela passou a fazer lutar publicamente para que Dudu fosse punido.

Em participação no podcast Papagaio falante, Simony também falou sobre o assunto e destacou que independente da sexualidade do apresentador, ela merecia ser respeitada enquanto mulher.

" Ele me tocou, tocou nos meu peito, nas minhas partes íntimas. Não importa se ele é bi, gay, ele me desrespeitou como mulher e como pessoa . E foi gravado, apareceu no carnaval, ao vivo", declarou.

Ainda durante o programa, ela revelou que no dia chegou a chorar no camarim e no dia seguinte foi direto para a Delegacia da Mulher: " Ele não me ligou para pedir desculpas. Fui fazer corpo de delito. Eu não dei essa intimidade para ele . Fiquei muito triste. Poxa, não toca no meu corpo sem eu deixar. Eu estava trabalhando. Foi muita sacanagem o que ele fez comigo".