No hospital, Simony posa com médico e agradece apoio no tratamento contra o câncer: "Faz diferença"

Em tratamento contra o câncer no intestino, a cantora Simony agradeceu o apoio de seu médico, o oncologista Fernando Maluf

A cantora Simony (46) se internou nesta terça-feira, 30, para iniciar uma nova fase de seu tratamento contra o câncer de intestino, descoberto em agosto do ano passado. A nova etapa, segundo a artista, envolve sessões de quimio e radioterapia mais intensas.

Em seu perfil oficial no Instagram, a artista publicou uma foto ao lado seu médico oncologista, o Dr. Fernando Maluf, e agradeceu todo o apoio que tem recebido dele durante o tratamento, ressaltando que tem sido fundamental para sua evolução.

"Fé traz uma sensação de tranquilidade e esperança nessa batalha contra o câncer, ajuda a enfrentar as dificuldades do tratamento e acreditar na cura. Mas não é só a fé que faz a diferença. Ter um médico como parte da família, que cuida de você com amor e carinho, também é fundamental. O conforto e a segurança de ter alguém tão próximo cuidando de você durante essa jornada difícil é algo maravilhoso", afirmou ela no começo da publicação.

Simony seguiu o texto agradecendo o médico por estar ao seu lado dando esperança nos dias difíceis. "Um médico que traz luz para dias tão escuros, que se preocupa e busca o melhor para o paciente é um tesouro precioso. E quando esse médico, Dr. Fernando, está ao seu lado, a luta contra o câncer se torna menos dolorosa e mais esperançosa."

"Por isso, podemos dizer que a fé e o amor no cuidado médico são duas armas poderosas na luta contra o câncer. Com elas, conseguimos enfrentar os desafios e acreditar na recuperação. Afinal, a esperança e o amor são combustíveis para a alma e nos ajudam a seguir em frente. Deus obrigada por juntar tantas almas lindas pra me ajudar. Dra. Ligia Arteaga, amo você também", completou.

Simony rouba a cena em casamento

No começo do mês, a cantora Simony apareceu com um look espetacular para marcar presença no casamento do oncologista Fernando Maluf, médico responsável pelo tratamento da estrela contra o câncer. Ele oficializou a união em São Paulo com a radioncologista Ligia Casão Arteaga.

Nas redes sociais, ela deixou uma mensagem carinhosa para o profissional que cordena seu tratamento. "Eu amo tanto vocês. Estou muito emocionada e muito feliz! Duas pessoas incríveis que a vida uniu. Eu amo muito, muito vocês. Feliz tudo para vocês, Dra. Ligia Casão Arteaga, princesa, e Dr. Fernando Maluf", escreveu.

