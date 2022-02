Duda Reis faz vídeo de momentos românticos com André Luiz Frambach: ''Tudo o que eu quero''

Assumidíssimos! Modelo Duda Reis faz vídeo de momentos românticos em meio à natureza com o ator André Luiz Frambach

Redação Publicado em 14/02/2022, às 10h14

O amor está no ar! A modelo Duda Reis (20) encantou os fãs ao publicar um vídeo com o seu novo namorado, o ator André Luiz Frambach (24).

No vídeo, compartilhado no TikTok com uma trilha sonora em inglês, mostra momentos divertidos e de romance da atriz com o amado em meio à natureza.

Nas imagens, eles aparecem em clima de romance em um restaurante, ao ar livre e em um carro. Além do mais, o vídeo conta com um trecho que diz: "Tudo o que eu quero ser é alguém para você".

"Não consigo parar de ver esse vídeo, assim como não consigo parar de pensar em você", declarou o ator nos comentários.

Duda Reis faz vídeo de momentos românticos com André Luiz Frambach:

Duda Reis e André Luiz Frambach assumem namoro:

Amigos de longa data, os dois assumiram o namoro recentemente ao compartilharem uma foto romântica nas redes sociais.

Duda Reis estava solteira desde agosto do ano passado, quando terminou seu relacionamento com o empresário Bruno Rudge (38). Já André Luiz está solteiro desde o fim do namoro com a atriz Rayssa Bratillieri (24).