Duda Reis e André Luiz Frambach assumem namoro: ''Depois de 5 anos de amizade''

Amigos de longa data, Duda Reis assume namoro com o ator André Luiz Frambach

CARAS Digital Publicado em 05/02/2022, às 20h49

Assumidíssimos! Duda Reis (20) e André Luiz Frambach (24) assumiram o namoro neste sábado, 5.

Amigos de longa data, os dois surpreenderam os seguidores ao compartilharem fotos juntos nas redes sociais.

"Abrigo", escreveu Duda ao surgir deitada em uma rede ao lado do amado. Já André falou sobre como a amizade deles virou amor. "Depois de 5 anos de amizade, estamos aqui e de uma forma diferente", afirmou o ator.

Os amigos e fãs do casal deixaram mensagens de felicitações. "Seja feliz meu amigo", disse Giovanna Lancellotti. "Que vocês sejam muito fortes e perseverem juntos", escreveu Giovanna Rispoli. "Boa meu menino!! Muita luz pra vocês", desejou o ator Bernardo Mesquita.

Duda Reis estava solteira desde agosto do ano passado, quando terminou seu relacionamento com o empresário Bruno Rudge. Antes a influenciadora digital chegou a viver um affair com Gui Araújo (34). Ela também chegou a ficar noiva de Nego do Borel (29), e teve um término bastante conturbado, com acusações de abusos físicos, psicológicos e sexuais contra o cantor.

Já André está solteiro desde o fim do namoro com a atriz Rayssa Bratillieri (24). Os dois se conheceram durante as gravações da novela Malhação, e ficaram juntos por 2 anos.

Confira as fotos de Duda e André:

