Duda Nagle anuncia fim do namoro com Michele Balsamão: 'Boas memórias'

Dois meses após assumir publicamente a nova relação, o ator Duda Nagle revelou que seu namoro com Michele Balsamão chegou ao fim

O relacionamento do ator Duda Nagle com a corretora de imóveis Michele Balsamão Morais chegou ao fim. O anúncio do término foi publicado através das redes sociais do artista na noite da última segunda-feira, 15. Os dois assumiram o namoro publicamente em fevereiro deste ano.

Em seus stories no Instagram, Duda publicou um texto explicando que apesar do término, os projetos realizados em conjunto e a amizade construída entre eles continuarão da mesma forma. "É com tristeza que comunicamos o fim do nosso relacionamento. Michele e eu decidimos terminar o namoro", iniciou ele.

"No entanto, nossa parceria e os projetos em conjunto continuam, assim como nossa grande amizade, repletos de boas memórias e sentimentos positivos. Agradecemos a todos pelas mensagens de apoio e pela torcida", completou Duda Nagle. Michele, por sua vez, apenas repostou o comunicado do ator em seu perfil.

Há cerca de um mês, o ex-casal fez sua primeira aparição em público juntos. Na tarde do dia 15 de março, os dois marcaram presença em uma exposição de decoração na cidade de São Paulo. Na ocasião, eles até trocaram um beijo apaixonado na frente das câmeras.

Vale lembrar que esse é o primeiro relacionamento que Duda Nagle assume após o divórcio de Sabrina Sato. Juntos desde 2016, os famosos anunciaram o término em março de 2023. Da relação, nasceu a pequena Zoe Sato, de 5 anos de idade.

Duda Nagle anuncia fim do namoro - Foto: Reprodução / Instagram

O novo apartamento de Duda Nagle

O ator Duda Nagle está com um novo lar para chamar de seu. Cerca de um ano após se separar da apresentadora Sabrina Sato, ele escolheu um endereço fixo para viver e já iniciou a decoração do espaço.

O artista alugou um apartamento na cidade de São Paulo pelo período de pouco mais de dois anos e contratou uma arquiteta para decorar o espaço para suas necessidades. Em um vídeo no YouTube, ele mostrou o que já está pronto e o que está em reforma no local.

Ele exibiu a cozinha com móveis planejados, mas que ainda falta alguns eletrodomésticos, e também o quarto da filha, Zoe, de 5 anos. A menina ganhou um quarto estiloso, com direito a parede de escalada, uma área para subir e brinca e a cama perto do chão.

Duda contou que aquele não será seu lar definitivo, mas quer ter conforto enquanto estiver por lá. "Fiz 40 anos e estou começando uma nova fase de vida. Estou projetando uma casa para o futuro, mas esse será meu novo lar nos próximos anos", afirmou. Confira!