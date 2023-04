Douglas Souza é surpreendido com pedido de casamento de seu namorado

O ex-jogador de vôlei Douglas Souza anunciou em suas redes sociais que foi pedido em casamento pelo namorado

Neste domingo, 16, Douglas Souza surpreendeu seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram que está noivo.

O ex-jogador da Seleção Brasileira de Vôlei compartilhou uma série de fotos ao lado do namorado Gabi Campos. O casal posou com um doce em um restaurante e com a frase “Quer casar comigo?” escrita no prato. Douglas ainda publicou um vídeo exibindo as luxuosas alianças de noivado em suas mãos e nas do amado.

“Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Estou noivo. Eu te amo muito @douglassouza, você é o amor da minha vida e quero passar o resto da minha vida do seu lado”, escreveu o streamer na legenda do post. E o ex-atleta se declarou nos comentários da postagem: “Te amo infinito”.

Os seguidores de Douglas e Gabi adoraram a notícia e desejaram tudo de bom ao casal nos comentários! “Desejo toda felicidade do mundo para vocês, amo vocês”, escreveu uma fã. E outra seguidora comentou: “Parabéns ao casal”.

Recentemente, no carnaval de Salvador, Douglas deu uma entrevista ao site Gshow em que comentou sobre sua relação com Gabi: “A gente namora desde 2017. Na época, ela não namorava comigo não, mas depois de muito desenrolar, acabou rolando. É gostoso quando você tem uma companhia. A gente se diverte muito junto, é muita fofoca, muita treta também, a gente adora”.

Quem também anunciou seu noivado neste domingo, 16, foi a atriz Duda Reis e seu namorado Du Nunes.

A artista foi pedida em casamento pelo amando durante a viagem do casal à Disney, em Orlando, Estados Unidos.