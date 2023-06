Dois anjinhos! Fabíula Nascimento vai à praia com os gêmeos e beleza encanta

Fabíula Nascimento vai à praia com os gêmeos; eles são loiríssimos e tem os cabelos enroladinhos

A atriz Fabiula Nascimento deixou os fãs impressionados neste final de semana ao ser flagrada ao lado dos filhos gêmeos. É que ela aproveitou o dia ensolarado para curtir uma praia no Rio de Janeiro com Roque e Raul.

Com um aninho, os filhos da atriz com Emílio Dantas encantaram os seguidores com sua beleza. Os dois tem os cabelos enroladinhos e bem loirinhos. Ela correu ao lado dos pequenos e carregou os dois no colo ao mesmo tempo.

Desde o nascimento dos pequenos, a atriz é uma verdadeira mamãe coruja e sempre é flagrada com os bebês. Atualmente, ela se dedica à maternidade, enquanto o maridão brilha como o grande vilão de Vai Na Fé, novela exibida pela Globo. Vale lembrar que a atriz está longe das novelas desde que atuou em Bom Sucesso, trama das 7 da Globo.

Há poucos dias, Fabiula Nascimento mudou o visual. Ela se despediu do cabelo castanho e ficou ruiva. Nas redes sociais, ela mostrou a sua ida ao salão de beleza do hair stylist Anderson Couto para mudar a cor dos fios."Pisquei e pá, um ruivo! Obrigada Anderson Couto e equipe maravilhosa", escreveu a artista na legenda da publicação.

Veja:

Fabiula impressiona ao mostrar flexibilidade na yoga

A atriz Fabiula Nascimento usou as redes sociais para comemorar o Dia Internacional do Yoga. A artista compartilhou com os seguidores algumas fotos em que aparece praticando o exercício e impressionou ao mostrar toda sua flexibilidade.

Nas imagens, ela aparece usando um biquíni fininho, enquanto realiza algumas poses características do yoga, e falou sobre a importância da atividade para sua vida. "As práticas de Yoga me salvam diariamente. Autonomia, presença, conexão, vigor, disciplina. Inspiração… expiração… Respira. Silencia. Um beijo delícia nas minhas professoras amadas, Nanda Adarsha e Lu Brites", escreveu a artista na legenda da publicação.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!