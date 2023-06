Fabiula Nascimento ganha elogios ao surgir ruiva: "Um espetáculo"

A atriz Fabiula Nascimento impressionou os seguidores ao mostrar a transformação radical no visual

Fabiula Nascimento, de 44 anos, decidiu radicalizar o visual! A atriz usou as redes sociais na tarde desta quinta-feira, 22, para mostrar a transformação que realizou em seu cabelo e ganhou elogios dos seus seguidores.

A mãe dos gêmeos Roque e Raul, de 1 ano, fruto de seu casamento com o ator Emílio Dantas, o Theo da novela Vai na Fé, da TV Globo, postou em seu perfil no Instagram uma foto ao lado do hair stylist Anderson Couto, e mostrou que está ruiva.

Na imagem, Fabiula aparece no salão de beleza, exibindo o lindo cabelo cacheado na altura dos ombros e com a nova cor. "Pisquei e pá, um ruivo! Obrigada Anderson Couto e equipe maravilhosa", escreveu a artista na legenda da publicação.

O novo visual da atriz foi aprovado pelos seguidores. "Gata", disse a atriz Viviane Araújo. "Um espetáculo", afirmou a cantora Fafá de Belém. "E não é qualquer ruivo! É um ruivo selvagem! Uma leoa. Adoro", comentou a atriz Paloma Bernardi. "Que linda", disse uma seguidora. "Uma deusa", elogiou uma fã.

Vale lembrar que o último trabalho de Fabiula na TV foi na novela Bom Sucesso (2019), da Globo. No folhetim, que foi ao ar no horário das 19h, ela interpretava Nana, filha de Alberto (Antonio Fagundes), o dono da editora Prado Monteiro.

Confira o novo visual da atriz:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabiula Nascimento (@fabiulaa)

Fabiula impressiona ao mostrar flexibilidade na yoga

A atriz Fabiula Nascimento usou as redes sociais para comemorar o Dia Internacional do Yoga, comemorado nesta quarta-feira, 21. A artista compartilhou com os seguidores algumas fotos em que aparece praticando o exercício e impressionou ao mostrar toda sua flexibilidade.

Nas imagens, ela aparece usando um biquíni fininho, enquanto realiza algumas poses características do yoga, e falou sobre a importância da atividade para sua vida. "As práticas de Yoga me salvam diariamente. Autonomia, presença, conexão, vigor, disciplina. Inspiração… expiração… Respira. Silencia. Um beijo delícia nas minhas professoras amadas, Nanda Adarsha e Lu Brites", escreveu a artista na legenda da publicação.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!