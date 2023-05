DJ Netto assume paixão por Marcella Kozinski após término com Hariany: "Tão leve"

Em entrevista à CARAS, DJ Netto falou um pouco sobre seu namoro com Marcella Kozinski após ser alvo de boatos na web

Alvo de boatos nas redes sociais, DJ Netto rebateu os comentários a respeito de seu relacionamento com a Miss Universo Paraná 2021 Marcella Kozinski. Em entrevista à CARAS Brasil, o casal abriu um pouco da intimidade e garantiu que têm aproveitado muito o clima apaixonado, o qual eles definem como "leve".

"Eu estava em um momento que eu queria zero relacionamento e ela também. Mas sabe quando vai acontecendo? A gente começou a se falar o tempo todo e aí rolou. Eu resolvi me permitir mesmo e viver", confessou Netto, que terminou o noivado com Hariany Almeida em fevereiro deste ano.

O artista reafirmou que o relacionamento entre ele e Marcella não é fruto de uma traição e que as pessoas interpretaram errado o que ele havia contado nos stories do Instagram. "Sem fundamento total", disparou o DJ, que reencontrou a amada no Carnaval deste ano depois de algum tempo sem se verem.

" Na caixinha de perguntas foi tão leve, que a gente só queria falar que nos conhecemos há três anos . Baseado nisso, a gente contou que ficávamos de flerte e a galera começou a achar que temos um romance há três anos, não é assim", disse.

Passados alguns meses que os pombinhos decidiram iniciar o relacionamento, eles têm tentado seguir em frente e superar as críticas. No entanto, a modelo confessa que tem sido uma experiência nova em sua vida.

"Eu sou uma pessoa mais fechada e nunca fui de expor tanto a minha vida, mas isso acabou acontecendo. Tem coisas que fogem do nosso controle e a gente tem que lidar, é o que eu tô tentando fazer. Sempre mantendo educação e tentando ser mais centrada, realista. Mas tem momentos que é tenso", disse Marcella.

Leia também: Hariany Almeida desabafa após término com DJ Netto e revela planos: "Coração em paz"

Vivendo em ponte aérea entre São Paulo e Goiânia, os dois garantem que a distância não tem sido uma barreira dentro do namoro. "A gente está se vendo bastante, porque eu consigo ir muito para São Paulo. Fizemos um calendário juntos, para ver o que dá para linkar", contou Netto.

Sem negar o clima apaixonado, Marcella disse que os dois não se desgrudam e fazem muitas atividades juntos. "A gente faz muita coisa do dia a dia juntos, de rotina como academia. A gente é muito fitness. Mas também é ótimo de ficar fazendo vários nadas, bem juntinhos", disse Marcella aos risos.

Sobre o assédio dos fãs de Netto nas redes sociais, a modelo disse que não se importa muito, inclusive, adora ver alguns comentários: " As vezes tem um pessoal que fala: 'lindo, gato, maravilhoso'. Mas, gente, ele é lindo mesmo, fazer o que? Pode falar, pode olhar".