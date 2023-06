Renato Aragão curte momento romântico com a esposa em shopping de luxo

Humorista Renato Aragão curte passeio romântico e é clicado em momento raríssimo ao lado da esposa em shopping do Rio

Na última segunda-feira, 12, o humorista Renato Aragão, de 88 anos, e a esposa Lilian Aragão, de 53, foram flagrados juntinhos em público durante um passeio romântico no Rio de Janeiro. Os pombinhos aproveitaram o Dia dos Namorados para almoçarem juntinhos em um restaurante no shopping Village Mall, localizado na Zona Sul da cidade.

Os dois foram flagrados enquanto caminhavam de mãos dadas no centro comercial em um clima bem romântico. Sorridentes, eles trocaram beijos na escada rolante e ainda esbanjaram simpatia ao notarem que eram alvo das lentes do profissional.

O casal curtiu o passeio de uma forma bem despojada. Aragão, foi ao shopping usando uma calça jeans, camiseta polo na cor laranja e um tênis esportivo. A esposa optou por um estilo mais casual composto por uma bata soltinha, calça de alfaiataria bege e um par de tênis do mesmo tom.

Vale lembrar que Renato e Lilian estão juntos há 30 anos, mas são discretos e não costumam dividir a vida pessoal com o público. Juntos, o casal são pais de Lívian Aragão. Além da jovem de 24 anos, o artista é pai de outros quatro filhos, de seu antigo casamento com Marta Rangel.

Ainda na última semana, a filha de Renato Aragão surgiu toda produzida em um novo vídeo publicado na web. Com um vestido ousado, a jovem requebrou muito ao reproduzir uma coreografia de funk. Com um batom vermelho e um vestido azul, Lívian chamou atenção dos seguidores.

VEJA AS FOTOS DE RENATO ARAGÃO NO SHOPPING COM A ESPOSA:

