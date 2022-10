Dira Paes aproveita dia na piscina e arrasa coração dos seguidores

Dira Paes aparece no auge dos 53 anos aproveitando o dia na piscina e encanta seus seguidores

CARAS digital Publicado em 31/10/2022, às 13h34

No auge dos seus 53 anos, a atriz Dira Paes decidiu começar a semana, nesta segunda-feira, dia 31, a todo vapor e aproveitar o dia de calor no Rio de Janeiro na piscina. E não apenas isso, Dira ainda arrasou os corações de seus seguidores com algumas fotos de biquíni na beira da piscina.

A atriz, que estava recentemente na novela Pantanal, apareceu sorridente, com um biquíni vermelho e escreveu na legenda da publicação: “Hoje eu coloquei meu melhor sorriso pra começar a semana!” Nos comentários, recebeu uma chuva de elogios dos seguidores: “Maravilhosa”, “Linda de vermelho”, “Saudades da Filó e da novela mais linda que assisti nos últimos tempos” e “Larga mão filó”, fazendo referência a sua personagem de Pantanal.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Dira Paes (@dirapaes)

Dira Paes comemora 17 anos ao lado do marido

Recentemente, Dira também esbanjou romantismo ao celebrar o seu casamento de 17 anos com Pablo Baião. A atriz compartilhou uma sequência de fotos ao lado do marido, quando passavam o primeiro réveillon juntos, na Praia dos Carneiros, em Pernambuco. Na legenda, Dira se declarou para o marido, com quem tem dois filhos, e relembrou o momento especial: “Há 17 anos de ti em mim. Fotografias do nosso primeiro réveillon, direto do túnel do tempo!”