Diogo Nogueira divide clique romântico com Paolla Oliveira: "Casalzão perfeito"

O cantor Diogo Nogueira encantou os fãs ao postar um clique agarradinho com Paolla Oliveira nas redes sociais

O cantor Diogo Nogueira encantou os seguidores das redes sociais na tarde desta segunda-feira, 3, ao dividir um clique romântico ao lado de sua namorada, a atriz Paolla Oliveira. Os dois, aliás, estão juntos desde 2021.

Na foto publicada no feed do Instagram, o artista surge agarradinho com a amada, enquanto dá uma mordida em sua bochecha. Já Paolla, que está usando uma regata branca, aparece na imagem com os olhos fechados e bem sorridente. "Pra começar a semana com essa energia boa!", disse Diogo na legenda da publicação.

Os fãs do casal se derreteram com a imagem. "Que paixão gostosa", disse uma seguidora. "Caiu minha pressão com tanta beleza", brincou outra. "Que foto gostosa", falou uma fã. "Casalzão perfeito", comentou mais uma.

Recentemente, Diogo surpreendeu ao contar como conquistou a atriz Paolla Oliveira. Ele respondeu dúvidas dos fãs nas redes sociais e foi questionado sobre o início do seu relacionamento com a atriz. "Na verdade, foi um encontro. Acho que nesse encontro a gente conversou sobre tudo. A gente percebeu que tinha praticamente tudo em comum, das coisas que a gente gostava e gosta. Na verdade, acho que o dia a dia, o passo a passo, o meu jeito de ser ajudaram bastante para conquistar a Paolla", contou o artista.

Confira a publicação:

Revelações sobre o relacionamento

Em entrevista ao podcast Quem Pode, Pod, Paolla fez revelações surpreendentes sobre sua intimidade com Diogo. Ela abriu o jogo sobre o modelo de relacionamento com o cantor e até sobre o uso de vibradores.

"O que bomba lá em casa é uma lingerie bege. Por várias vezes estou trocando de roupa e vejo só aquele olhinho. Ele prefere sem", disse ela, que ainda revelou que até tentou usar roupas íntimas mais sensuais, mas que não deu certo. "A verdade é que eu fiz um truque uma três vezes andando com rendada pela casa, mas falei, 'amor, não vai rolar, não vou sustentar", confessou.

A atriz falou sobre a roupa não influenciar no "fogo" do casal. "Meu prazer passa pelo cheiro no cangote, por essa descoberta e esse explorar o outro... uma tirada de roupa... gosto de ficar sentindo tesão antes de gozar. Sou 'fetichenta' da preliminar. A calcinha bege está ali, mas a gente está aceso. Tem que ir dando um sacode", comentou.