Descubra quanto tempo demora para Neymar e Anitta juntarem 1 milhão de reais

Neymar Jr faz R$1 milhão em menos de 36 horas e Anitta em 5 dias, de acordo com portal

CARAS Digital Publicado em 07/06/2022, às 14h58

Não é segredo para ninguém que Neymar Jr (30) e Anitta (39) são extremamente influentes -e cheios de dinheiro.

Pensando nisso, o portal Exame decidiu fazer uma pesquisa para calcular quanto tempo cada um deles demora para alcançar o marco de R$1M.

Os resultados apontaram que o jogador de futebol fatura o valor em aproximadamente 36 horas e a cantora por volta de 5 dias!

Sendo um dos atletas mais bem pagos do planeta, o craque recebe por mês 4,08 milhões de euros, ou seja, 21,5 milhões de reais. Sem contar bonificações extras, patrocínios ou investimentos, o pai de Davi Lucca (10) ganha R$715 mil por dia.

Já a cantora, que está cada vez mais conquistando seu lugar no mundo, chega a receber pelo menos 800 mil de reais do Spotify só pelas execuções da música Envolver! Apesar de ser mais difícil calcular exatamente o quanto ela ganha, a Forbes avaliou a fortuna da artista em R$553 milhões. Ou seja, ela deve demorar 5,45 dias para chegar no 1mi.