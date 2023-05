Deolane Bezerra presta homenagem nos dois anos da morte de MC Kevin: "Parte da minha história"

Nas redes sociais, Deolane Bezerra relembrou fotos com MC Kevin e prestou uma homenagem no dia que completa dois anos da morte do cantor

Deolane Bezerra (35) usou as redes sociais nesta terça-feira, 16, para prestar uma homenagem para MC Kevin (1998 - 2021), que faleceu há dois anos.

A advogada e influenciadora digital relembrou no Instagram algumas fotos em que aparece em momentos felizes com o cantor, e falou sobre a falta que sente dele.

"2 anos se passaram e ainda parece que foi ontem... É incrível como você permanece vivo em nossos corações, sentimos a sua falta todos os dias… É inexplicável! Te amarei pra sempre Meu Menino! Você sempre fará parte da minha história", escreveu a ex-participante do reality A Fazenda, da Record TV, na legenda da publicação.

Deolane e o cantor eram casados e ficaram juntos por quase dois anos, até a morte trágica do funkeiro. Ele estava hospedado em um hotel próximo à praia da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, quando caiu da varanda do 5º andar.

Confira a homenagem de Deolane Bezerra:

Homenagem de aniversário

No dia 29 de abril, MC Kevin completaria 25 anos, e na ocasião, Deolane fez questão de homenagear o cantor nas redes sociais. Em uma foto dos dois de mãos dadas, ela escreveu na legenda: "O céu está em festa, chegou os seus 25 anos tão falado, a única certeza que tenho é que na eternidade eu vou te ver e vamos adorar a Deus juntos. Te amarei eternamente! Saudades", declarou ela.

A mãe do funkeiro, Valquiria Nascimento, também lamentou a saudade do filho. "Fala que ama hoje. Beija hoje. Peça perdão hoje. Porque realmente o amanhã só pertence a Deus. Te amo filho. Para sempre 17:27. Tá difícil aqui sem você, mas obrigada por tudo. Sem palavras para falar o quanto eu amo você. Tenho certeza que você se foi, mas o amor que eu tenho por você é para sempre", aconselhou ela nos stories na frente do túmulo cheio de flores do cantor.

