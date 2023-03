Deolane Bezerra presenteia mãe com carro zero: “Sonho dela!”

Deolane Bezerra surpreende a mãe ao presenteá-la com carrão avaliado em mais de R$ 375 mil

Como uma forma de amor e gratidão, a advogada e ex-Fazenda Deolane Bezerra(35) decidiu fazer uma surpresa e tanto para sua mãe, Solange Bezerra, nesta sexta-feira, 10.

Em seu Stories do Instagram, a loira chocou ao mostrar que presenteou a matriarca com nada mais, nada menos que um carrão avaliado em mais de R$ 375 mil, o automóvel é da marca Toyota, no modelo SW4 em preto.

O momento da entrega do 'humilde presente' na porta da casa da mansão da família foi compartilhado nas redes e, claro, não faltou emoção. "Esse sonho dela que eu vou realizar, eu tentei realizar o ano passado", disse ela ao se referir ao outro carro que deu para sua mãe em janeiro de 2022, uma BMW X1 avaliada em R$ 309 mil reais.

Na sequência, a influenciadora ainda brincou com a reação da mãe, que não chorou ao ver o carro: "Tá acostumada com essa vidinha de rica, né?".

VEJA O STORY DE DE DEOLANE BEZERRA:

Foto: Reprodução/Instagram

Decote até o umbigo

Deolane Bezerra deixou os fãs pirados ao surgir de forma ousada na web. É que a morena mostrou o look que usou para participar do trio elétrico da cantora Claudia Leitte.

Através de seu Instagram, a advogada surgiu com um body mega coladinho e todo decotado, com detalhes em plumas na cor roxa. Ousada, ela deixou o decote à mostra até a altura do umbigo e arrancou suspiros dos admiradores.

Nos comentários dos registros publicados, os fãs encheram a celebridade de elogios. "Eu caso na hora", brincou uma. "Perfeita", disparou outra. "Esquece que a mãe tá estourada!", falou uma terceira. "Deusa", comentou mais uma.