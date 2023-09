Delegado questiona Bruno de Luca em depoimento: "Por que abandonou?"

Delegado questiona Bruno de Luca; ator foi embora ao ver atropelamento do amigo e não teria prestado socorro

O delegado responsável pela investigação do atropelamento de Kayky Brito quer saber porque o ator Bruno de Luca não socorreu o colega. Ele foi embora de táxi e voltou só no dia seguinte para buscar seu veículo.

A situação foi abordada no depoimento que ele prestou nesta tarde. Ao UOL, Ângelo Lages, delegado titular da 16ª DP (Barra da Tijuca), disse que estranhou o comportamento do apresentador após o atropelamento do amigo.

"Nas imagens ele parece desesperado, coloca as mãos na cabeça, mas em nenhum momento vai em direção do local do acidente, onde o amigo já está caído ao chão. Quero entender melhor o que aconteceu. Quem socorreu? Quem chamou o socorro? Pra onde ele foi depois do acidente? Por que abandonou o carro dele no local e foi embora de táxi? O que o Kayky foi buscar no carro, ele é a principal testemunha, precisa nos explicar toda a circunstância do acidente", declarou o delegado.

Assim que chegou para depor, Bruno de Luca classificou o acidente como "o pior momento" que já viveu. "Pior coisa que aconteceu na minha vida. Ainda estou muito assustado. O Kayky é meu melhor amigo, a gente estava escrevendo uma peça juntos. Estava ali se divertindo, depois fui pagar a conta e aconteceu o que vocês viram. Agora, ele precisa se recuperar. Agradeço as mensagens que tenho recebido para passar para ele. Espero tomar conta da minha cabeça e seguir em frente. "

O acidente

Na madrugada do último sábado, 2, Kayky Brito foi atropelado por um carro de aplicativo na Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, no Rio. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e foi levado Hospital Miguel Couto, no Leblon, na Zona Sul da cidade. O ator teve politraumatismo corporal e traumatismo craniano, e foi encaminhado para o CTI (Centro de Terapia Intensiva).

Algumas horas depois, o artista foi transferido para o Hospital Copa D'Or, em Copacabana, na Zona Sul da cidade. Na ocasião, atriz Sthefany Brito conversou com a imprensa ao deixar o Hospital Miguel Couto e falou sobre o irmão. "Ele é um gigante! Meu filho, o filho dele e a nossa família estão esperando ele voltar. Daqui a pouco será ele quem estará aqui falando com vocês. Muito obrigada mesmo", disse ela, bastante otimista.

Último boletim médico

No início da tarde desta quarta-feira, 6, o novo boletim médico sobre o quadro de saúde De Kayky Brito foi divulgado e trouxe o resultado de um dos exames dele. O documento informou que o ator passou por um exame de tomografia e apresentou sinais de melhora evolutiva.

"O Hospital Copa D’Or informa que o paciente Kayky Fernandes Brito permanece sedado e em ventilação mecânica. Submetido a novos exames de tomografia, com sinais de melhora evolutiva", informaram.

O boletim médico anterior informou que Kayky Brito deverá permanecer sedado até quinta-feira, 7, para se recuperar da cirurgia que foi submetido no início da semana. Ele fez um procedimento para fixação de fraturas na pelve e no membro superior direito, que foi bem-sucedido.