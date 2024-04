Deborah Secco conheceu Hugo Moura minutos após oração: 'Fundo do poço'

Após fazer oração pedindo a Deus o 'homem certo', Deborah Secco conheceu Hugo Moura de forma inusitada; saiba como o casal se encontrou

O fim do casamento de Deborah Secco e Hugo Moura foi anunciado nesta quinta-feira, 04, após os atores ficarem por nove anos juntos e terem tido uma filha, Maria Flor, que tem a idade praticamente do tempo que ficaram na relação.

Isso porque, para quem não sabe, o casal resolveu selar a união na reta final da gravidez, após uns meses que eles tinham se conhecido. E a história de como os famosos se encontraram já foi contada inúmeras vezes por Deborah Secco em diversas entrevistas.

Segundo a atriz, depois de viver vários romances ruins, ela resolveu fazer uma oração para Deus. Ajoelhada, Deborah Secco teria clamado para encontrar alguém e minutos depois recebeu o que considerou um sinal divino.

"Estava numa das fases mais tristes da minha vida, vindo de uma relação muito sofrida e desgastada, meu fundo do poço. Ajoelhei, coisa que nunca faço, e pedi que mandasse um homem com uma seta amarela dizendo ‘é esse’. Não aguento mais", comentou em participação no Conversa Com Bial.

Ao entrar no perfil do ator, a atriz acabou descobrindo que ele era amigo de uma de suas melhores amigas e, no dia seguinte, foi buscar informações a dizendo que ele seria seu esposo: "Encontrei a minha amiga e perguntei: 'qual é o nome do meu marido e do pai dos meus filhos?'."

A tal amiga informou que Hugo estava saindo com uma pessoa, mas o personal trainer da famosa deu uma dica para Deborah: começar a segui-lo, curtir as fotos e esperar. Após ela fazer isso, o ator mandou mensagem para ela, que logo informou: "Na primeira resposta, já falei: a gente vai casar, você vai ser pai dos meus filhos". E ouviu do ator: "Estou indo para aí agora! Onde você está?".

É bom lembrar que após inúmeras declarações picantes sobre sua intimidade, a atriz falou que não iria expor mais Hugo Moura e tomou a decisão de não colocá-lo mais na rede social. Após os indícios do término, nesta quinta-feira, 04, o fim do casamento foi anunciado.

Deborah Secco se pronuncia após fim do casamento

Algumas horas depois do fim de seu casamento virar notícia, a atriz Deborah Secco se pronunciou pela primeira vez na rede social. No antigo Twitter, a famosa compartilhou como acordou nesta quinta-feira, 04.

Agora solteira, a artista, que ficou desde 2015 casada com o ator Hugo Moura, com quem teve a filha Maria Flor, de 9 anos, falou que despertou com um desejo e não escondeu que está na pista novamente para fazer a fila andar.