Quem são os nepo babies brasileiros? Lista vai de João Guilherme a Preta Gil

Nepo Babies brasileiros, confira quais são os famosos que tem pais consagrados no meio artístico

O termo nepo babies, derivado da palavra nepotismo, ficou conhecido por apelidar os famosos que conseguiram alcançar sucesso após seus pais já terem se consagrado no meio artístico. Ele fez sucesso ao levantar ascedências estrangeiras que poucos conheciam, mas as relações de parentesco no entretenimento brasileiro também não fogem do padrão. De João Guilherme (21) a Preta Gil (48), confira lista dos artistas que se enquadram como nepo babies brasileiros e seus respectivos pais no ramo:

JOÃO GUILHERME E LEONARDO

Filho do cantor sertanejo Leonardo (59), João Guilherme conseguiu se consagrar no meio artístico ainda pequeno. O ator, de apenas 21 anos, estrelou novelas como Cúmplices de um Resgate, além de trabalhar como influencer e cantor, puxando o seu pai no ramo da música e entrando para a lista de nepo babies.

FERNANDA TORRES E FERNANDA MONTENEGRO

Além de compartilharem o primeiro nome e a família, Fernanda Torres (57) e Fernanda Montenegro (93) também dividem a carreira de atriz. Consagradas na televisão brasileira, a mãe e a filha já interpretaram personagens com o mesmo parentesco em Amor e Sorte.

SANDY & JUNIOR E CHITÃOZINHO

Desde pequenos, Sandy (40) e Junior (39) fizeram sucesso como dupla musical. Os irmãos, porém, não foram os únicos que alcançaram sucesso no mundo da música dentro da família. Chitãozinho (68), pai dos artistas e cantor sertanejo, foi quem passou o gosto por canções para os filhos , que também se enquadram como nepo babies.

PRETA GIL E GILBERTO GIL

A cantora Preta Gil também é outra artista que vem de uma linhagem musical consagrada e entrou para a lista de nepo babies. Seu pai, Gilberto Gil (80), é um dos maiores nomes da música brasileira, e deixou talento de sobra para a artista seguir o mesmo caminho. Bela Gil (35), a outra filha do cantor, também não ficou distante do mundo artístico. Especializada na arte da culinária, ela deixou sua marca na televisão com programas de cozinha.