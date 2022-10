Poliana Rocha rebate crítica de João Guilherme a Leonardo: ''Pagou tudo o que precisou''

Esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, ficou indignada com crítica de João Guilherme ao pai e deu resposta ao enteado

CARAS Digital Publicado em 18/10/2022, às 09h22

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, rebateu uma crítica de seu enteado, João Guilherme, ao pai nesta segunda-feira, 17, após o sertanejo mostrar seu posicionamento político em Brasília.

Em sua rede social, a influenciadora compartilhou um texto desabafando sobre a situação e se mostrou chateada com a atitude do jovem com o sertanejo.

"Como isso me chateia, a que ponto chegamos! João Guilherme, por favor, respeite o seu pai e a sua escolha (livre arbítrio)", iniciou a loira.

Poliana Rocha continuou dizendo que deram sempre um bom tratamento ao garoto. "Sempre te tratamos com muito amor, ele honrou suas obrigações de pai (pagou pensão até os seus 18 anos corretamente... viagens... e tudo que você precisou)!", contou.

"Você sempre foi acolhido por nós com amor e carinho! Ele é um homem do bem, querido e amado e não merece passar por isso, repense suas atitudes!", pediu a madrasta.

Por fim, a influenciadora deu sua opinião sobre família estar acima de tudo. "Uma relação de pai e filho... deveria ser maior que qualquer coisa neste mundo! Só quem não tem pai que sabe valorizar isso, eu creio! Que pena!", declarou ela.

Poliana Rocha é chamada de 'perua sem noção' e rebate comentários

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, rebateu críticas que recebeu em sua rede social recentemente ao abrir uma caixinha de perguntas. Ao ser questionada sobre como lida com os comentários negativos sobre o filho, o cantor Zé Felipe, a influenciadora se mostrou chateada, mas não saiu por baixo ao declarar que o herdeiro é superior a tudo isso e aproveitou também para responder a quem lhe chamou de "perua sem noção".

"Para de me seguir! Super fácil!", disparou ela.Em outro momento, ela comentou como faz para lidar com as pessoas que não gostam dela e mandam recados negativos. "Bloqueio! E até nunca mais!", declarou.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!