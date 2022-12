De fio-dental e chapéu de cowboy, Virginia Fonseca quase mostra demais ao se bronzear na fazenda Talismã

Mulher de Zé Felipe, Virginia Fonseca, esbanjou curvas abundantes ao posar de biquíni fio-dental na fazenda da família

Nesta sexta-feira, 30, Virginia Fonseca (23) usou as redes sociais para mostrar aos seus seguidores como está aproveitando o último fim de semana do ano, e elevou a temperatura da web ao exibir seu corpo escultural em novos cliques.

Em seu perfil no Instagram, a influenciadora digital compartilhou uma foto belíssima em que aparece só de biquíni sentada em uma cadeira à beira do lago da fazenda da família.

A mulher do cantor sertanejo Zé Felipe (24) optou por um modelo de biquíni fio-dental na cor pink, além disso, ela também elegeu um chapéu de cowboy que arrematou a produção.

“Pode vir 2023, já estou pronta te esperando", escreveu a influenciadora digital, que está na fazenda Talismã, em Goiás.

O registro exibindo o corpo sarado e a barriga sequinha chamou a atenção dos seguidores, que imediatamente lotaram a publicação de elogios. “Ôh mulher bonita gente”, “Rainha do Gado!”, “O que eu queria de negativo na minha vida: a barriga dessa mulher O que eu tenho: conta bancária”, disseram alguns admiradores.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE VIRGINIA FONSECA DE BIQUÍNI FIO-DENTAL:

Virginia Fonseca impressiona com foto de ensaio com a filha caçula

Recentemente, Virginia Fonseca compartilhar um novo clique com a filha caçula, Maria Flor, de dois meses, que encantou os internautas. Nesta quinta-feira, 29, a influenciadora publicou um registro segurando a pequena em um ensaio e chamou a atenção por tanta fofura.

Na foto, a esposa do cantor Zé Felipe apareceu toda produzida com a herdeira no colo."Uma Florzinha, pequeneninha. Te amo demais Fluris", escreveu a mamãe coruja.