De férias, William Bonner encontra George Clooney em bar; assista

Apresentador do 'Jornal Nacional' , William Bonner, compartilhou em suas redes sociais um vídeo falando desse encontro inusitado

William Bonner contou nesta quinta-feira, 23, em suas redes sociais que encontrou o astro de Hollywood, George Clooney no bar de um hotel. O apresentador do Jornal Nacional está curtindo férias na Europa ao lado da esposa, Natasha Dantas, e já tinha esbarrado com Anitta no avião.

"Estou de férias também aqui do Instagram, mas eu vou quebrar o silêncio hoje porque aconteceu uma coisa superinteressante", começou dizendo o jornalista.

Bonner continuou: "Eu estava no hotel e, antes de sair para jantar fora, eu e a minha mulher fomos tomar um drink. Aí, entrou um casal. Durante uns oito ou nove minutos, esse casal ficou no bar do hotel, que é bem pequenininho".

O apresentador viu que o casal em questão se tratava de George Clooney e sua mulher, Amal Clooney, e ficou sem reação. "Claro que eu fiz exatamente o que sempre faço nessas situações. Eu não tirei nenhuma foto, né, Natasha?", disse Bonner filmando a esposa. A fisioterapeuta balançou a cabeça reprovando a atitude do marido.

Saiba como William Bonner comemorou seu aniversário

William Bonner comemorou o seu aniversário de 60 anos de vida em grande estilo. Ele está em Paris, na França, com a esposa, a fisioterapeuta Natasha Dantas, para curtir os seus dias de férias e aproveitou para celebrar sua nova idade.

Na noite de quinta-feira, 16, ele celebrou o seu aniversário de forma intimista com sua família. A esposa dele mostrou o jantar deles com a presença de um dos filhos de Bonner, Vinicius Bonemer, que vive na Europa há alguns anos. Nas imagens, Bonner aparece sentado ao lado do filho enquanto ouvia o "Parabéns Pra Você” com velas em profiteroles. O apresentador está de férias até o final de novembro.

William Bonner comemorou marco no Jornal Nacional

Em agosto deste ano, o apresentador William Bonner contou que completou 10 mil dias de sua estreia na bancada do Jornal Nacional, da Globo, que aconteceu em 1º de abril de 1996. Nas redes sociais, o comunicador fez um vídeo para agradecer pelo carinho do público desde a sua chegada no telejornal até hoje em dia.