Noite de festa! Saiba como William Bonner comemorou seu aniversário

De férias da TV, William Bonner comemora seu aniversário de 60 anos em noite especial com a família

O apresentador William Bonner comemorou o seu aniversário de 60 anos de vida em grande estilo. Ele está em Paris, na França, com a esposa, a fisioterapeuta Natasha Dantas, para curtir os seus dias de férias e aproveitou para celebrar sua nova idade.

Na noite de quinta-feira, 16, ele celebrou o seu aniversário de forma intimista com sua família. A esposa dele mostrou o jantar deles com a presença de um dos filhos de Bonner, Vinicius Bonemer, que vive na Europa há alguns anos.

Nas imagens, Bonner apareceu sentado ao lado do filho enquanto ouvia o Parabéns Pra Você com velas em profiteroles.

O apresentador está de férias até o final de novembro. Enquanto isso, o Jornal Nacional é comandado por Renata Vasconcellos e Heraldo Pereira.

William Bonner comemorou marco no Jornal Nacional

Em agosto deste ano, o apresentador William Bonner contou que completou 10 mil dias de sua estreia na bancada do Jornal Nacional, da Globo, que aconteceu em 1º de abril de 1996. Nas redes sociais, o comunicador fez um vídeo para agradecer pelo carinho do público desde a sua chegada no telejornal até hoje em dia.

Nos últimos dias, ele fez uma contagem nas redes sociais até chegar ao número 10 mil. “Eu andei fazendo uma contagem, algumas pessoas já acertaram do que se tratava, outras chutaram muito errado e muito longe. Hoje chega ao fim a contagem de 10 mil, porque nesta sexta-feira, eu estou completando exatamente 10 mil dias desde que estreei no Jornal Nacional. Não são 10 mil edições do Jornal Nacional, não são 10 mil boas noites. São 10 mil dias corridos desde o início de abril de 1996, em que eu vim trabalhar no Jornal Nacional como apresentador. Só me tornei editor-chefe 3 anos depois disso”, disse ele.

Então, ele refletiu sobre essa comemoração particular. “Qual é a importância disso? Nenhuma! Eu não sei, talvez você saiba o que você estava fazendo 10 mil dias atrás. Eu sei. Eu estava aqui na Globo, nervoso para estrear na bancada do Jornal Nacional. Eu estou muito orgulhoso desse número, muito contente que ele tenha chegado e também muito contente de compartilhar com vocês e poder agradecer o carinho e a confiança desses dias todos”, declarou.