William Bonner celebra os 10 mil dias de sua estreia no Jornal Nacional: 'Orgulhoso'

William Bonner explica o mistério sobre a contagem que estava fazendo nas redes sociais: 'Algumas pessoas acertaram'

O apresentador William Bonner está em festa nesta sexta-feira, 18, por um motivo especial. Ele contou que acaba de completar 10 mil dias de sua estreia na bancada do Jornal Nacional, da Globo, que aconteceu em 1º de abril de 1996. Nas redes sociais, o comunicador fez um vídeo para agradecer pelo carinho do público desde a sua chegada no telejornal até hoje em dia.

Nos últimos dias, ele fez uma contagem nas redes sociais até chegar ao número 10 mil. “Eu andei fazendo uma contagem, algumas pessoas já acertaram do que se tratava, outras chutaram muito errado e muito longe. Hoje chega ao fim a contagem de 10 mil, porque nesta sexta-feira, eu estou completando exatamente 10 mil dias desde que estreei no Jornal Nacional. Não são 10 mil edições do Jornal Nacional, não são 10 mil boas noites. São 10 mil dias corridos desde o início de abril de 1996, em que eu vim trabalhar no Jornal Nacional como apresentador. Só me tornei editor-chefe 3 anos depois disso”, disse ele.

Então, ele refletiu sobre essa comemoração particular. “Qual é a importância disso? Nenhuma! Eu não sei, talvez você saiba o que você estava fazendo 10 mil dias atrás. Eu sei. Eu estava aqui na Globo, nervoso para estrear na bancada do Jornal Nacional. Eu estou muito orgulhoso desse número, muito contente que ele tenha chegado e também muito contente de compartilhar com vocês e poder agradecer o carinho e a confiança desses dias todos”, declarou.

William Bonner passou por cirurgia em fevereiro

Em fevereiro deste ano, o apresentador William Bonner preocupou os fãs ao contar que se afastou do Jornal Nacional por alguns dias após passar por uma cirurgia. Ele passou por um procedimento cirúrgico para remover hérnias inguinais.

Nas redes sociais, ele contou que estava bem e que o procedimento foi feito por laparoscopia. Ele fez o post para rebater os boatos de que teria sido internado às pressas. "Ninguém me procurou pra verificar a veracidade da fofoca antes de publicar o caça-cliques. Se tivessem feito isso, saberiam que no dia 10 de fevereiro passei por um procedimento de laparoscopia pra eliminar hérnias inguinais. Não foi ontem, mas há 9 dias. E tudo ocorreu dentro do previsto pra casos assim. Sem urgência nenhuma, sem correria. Portanto, nada “às pressas”", disse ele.

E completou: "No dia seguinte, sábado, 11 de fevereiro, eu já estava em casa. Tirei uma licença do trabalho, porque o procedimento exige repouso de alguns dias - e meus chefes me aconselharam a emendar com a folga do Carnaval. Foi bom, porque o meu umbigo passou a me lembrar a toda hora que ele existe. Estou muito bem, obrigado. Saúde pra todo mundo. Quarta-feira estarei de volta ao @jornalnacional lá na firma".