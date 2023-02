William Bonner é flagrado no shopping poucos dias após passar por cirurgia

Um dia após voltar ao trabalho, William Bonner aproveita passeio em shopping no Rio de Janeiro nesta quinta-feira, 23

O apresentador William Bonner (59) foi flagrado durante o passeio em um shopping no Rio de Janeiro nesta quinta-feira, 23. Ele apareceu com um look casual, composto por calça jeans, camisa bege e camiseta branca.

O jornalista foi visto circulando pelos corredores do shopping sozinho.

Vale lembrar que o comunicador voltou ao trabalho na última quarta-feira, 22, após ficar alguns dias afastado por causa de uma cirurgia. Bonner passou por um procedimento cirúrgico para remover hérnias inguinais.

Nas redes sociais, ele contou que está bem e que o procedimento foi feito por laparoscopia. Ele fez o post para rebater os boatos de que teria sido internado às pressas. "Ninguém me procurou pra verificar a veracidade da fofoca antes de publicar o caça-cliques. Se tivessem feito isso, saberiam que no dia 10 de fevereiro passei por um procedimento de laparoscopia pra eliminar hérnias inguinais. Não foi ontem, mas há 9 dias. E tudo ocorreu dentro do previsto pra casos assim. Sem urgência nenhuma, sem correria. Portanto, nada “às pressas”", disse ele.

E completou: "No dia seguinte, sábado, 11 de fevereiro, eu já estava em casa. Tirei uma licença do trabalho, porque o procedimento exige repouso de alguns dias - e meus chefes me aconselharam a emendar com a folga do Carnaval. Foi bom, porque o meu umbigo passou a me lembrar a toda hora que ele existe. Estou muito bem, obrigado. Saúde pra todo mundo. Quarta-feira estarei de volta ao @jornalnacional lá na firma".

Fotos: Dan Delmiro / AgNews